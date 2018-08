Angola: Trois enfants meurent en consommant du manioc avec une substance toxique

Plus de 700 millions de dollars américains de la Banque africaine de développement (BAD) sont disponibles… Plus »

Entre-temps, l'administration locale fait preuve de solidarité et s'assure de prendre en charge les préparatifs des funérailles, l'achat des urnes et d'autres supports logistiques et matériels pour la famille endeuillée.

Il a indiqué que le survivant était hospitalisé à l'hôpital 17 de Setembro à Sumbe, ajoutant que « ne sait pas si le manioc consommé contenait la substance toxique. Par conséquent, il attend les résultats de l'analyse et de l'expertise des Services d'enquête criminelle». Selon l'infirmier en service, Manuel Alberto, l'enfant survivant se remettrait des symptômes de vomissements et de diarrhée.

Selon le père des victimes, Alfredo José, les quatre enfants, âgés de 10 à 14 ans, se sont rendus dans un champ agricole où ils ont retiré du manioc et l'ont consommé. Dès qu'ils sont rentrés chez eux, ils se sont sentis malades et trois frères sont finalement décédés, tandis que l'un a survécu.

