"L'enquête sur les conditions de vie des ménages est une opération de grande envergure et lourde. C'est pourquoi, l'INS a besoin de votre concours et votre soutien, pour la sensibilisation de la population et des ménages".

C'est sur ces mots que s'est attelé le Directeur Général de l'Institut National de la Statistique, M. Roger Shulungu, devant les bourgmestres de la Ville-Province de Kinshasa, Commissaires de Police, Directeurs et Chefs de services de l'INS à l'occasion du lancement de l'enquête socioéconomique sur les conditions de vie des ménages en milieu urbain, principalement dans la ville de Kinshasa. En effet, afin de mieux cerner les conditions de vie des ménages, l'INS avec l'appui multiforme de la Banque Mondiale, s'apprête à réaliser la première enquête de ce genre en milieu urbain.

Pour le Ministre provincial de la Population, Sécurité et Décentralisation, M. Emmanuel Akwety, représentant le Gouverneur de la Ville de Kinshasa, cette enquête va permettre aux dirigeants non seulement d'évaluer et de connaître les aspirations de la population sous son administration, mais aussi d'imaginer des stratégies à mettre en œuvre et des actions pouvant conduire à l'épanouissement et au bien-être effectif de celle-ci.

L'objectif principal de cette enquête est de fournir des données fiables sur l'ampleur de la pauvreté et des inégalités des ménages et des populations de la ville de Kinshasa. Ce, dans l'optique de comprendre la dynamique des conditions de vie des populations urbaines, d'orienter toutes les parties prenantes du développement urbain.

144 enquêteurs, 52 chefs d'équipe, 8 réservistes. Au total, 200 personnes vont être déployées sur terrain pour une collecte d'une durée d'un mois avec 9 ménages à collecter par chaque enquêteur. Un superviseur avec à sa charge cinq à six groupes formeront une équipe pour chaque commune. Ces derniers seront accompagnés par un guide pour chaque équipe qui aura pour charge de guider l'équipe dans les îlots qui leurs seront attribués. D'où, il doit avoir une bonne maîtrise de l'espace de travail de l'équipe et devra être fournie par l'administration en charge de la commune ou du quartier.

L'INS à pied d'œuvre

Cela va permettre de mettre en exergue et relever les priorités éventuelles de cette ville et des programmes nécessaires pour répondre positivement aux désidératas de la population tel que le besoin de distribution d'eau et d'électricité à la grande majorité de la population, les voies d'accès pour faciliter l'acheminement des produits indispensables, le type d'habitation, les écoles suffisantes pouvant accueillir les enfants en âge de scolarisation, les centres de santé à construire. Ceci, dans une planification bien orchestrée.

Il s'agira, entre autres, de collecter et analyser des informations actualisées sur la situation et la dynamique du marché du travail à Kinshasa. Mais aussi décrire les caractéristiques des emplois et étudier les conditions d'activités des travailleurs. Il faudra également fournir les caractéristiques de la production agricole urbaine et des entreprises non agricoles des ménages, explorer la situation d'activité non économique et celle d'inactivité au regard de ses causes et des moyens de subsistance des personnes concernées.

Champ de l'enquête

Statistiquement, la ville-province de Kinshasa a été globalement scindée en deux zones, à savoir : urbaine et rurale. Les deux obéissant à un système de tirage de l'échantillon différent. Kinshasa est composé de 23 communes urbaines et 42 villages de Maluku.

Cependant, les informations recueillies serviront à actualiser ou calculer les pondérations pour l'indice des prix à la consommation des ménages de la ville de Kinshasa. Pas seulement. Mais aussi produire des indicateurs pour la gestion, l'orientation, le suivi et l'évaluation des politiques, programmes et projets de lutte contre la pauvreté et le développement urbain.

Quand au champ de l'enquête, elle couvre toute la ville de Kinshasa. Tous les ménages ordinaires résidant sur l'ensemble de la ville sont concernés par cette enquête à l'exclusion des membres des ménages du corps diplomatique. Il s'agit, ici, de la partie du territoire domestique.

Outre la stratification naturelle, deux critères vont être utilisés pour stratifier la ville de Kinshasa. Le premier critère de classification de l'espace urbain utilisé est la densité de l'espace bâti, en l'occurrence celle des quartiers de la ville de Kinshasa. Le deuxième est la typologie du quartier/îlot. Il sied de signaler que la typologie renvoie au fait que le quartier soit considéré comme un bidonville ou non, autrement dit précaire et non précaire. Les quartiers sont subdivisés en îlots. En milieu rural, les îlots sont considérés comme des villages.

Travail de l'agent enquêteur

Pour cette opération, l'enquêteur doit se présenter au ménage, lui présenter les objectifs de l'enquête et le rassurer de la nature confidentielle des informations collectées. Des informations servant uniquement à des fins statistiques. Cependant, "il peut arriver qu'un enquêté refuse de répondre à une question. Dans ce cas, l'agent lui rappelle simplement qu'une des caractéristiques des enquêtes menées par l'INS est la confidentialité, et qu'il est très important que toutes les questions soient répondues.

Les données individuelles sur les membres du ménage porteront essentiellement sur les caractéristiques de chaque membre, les mouvements, l'éducation, la santé et la santé de reproduction, l'emploi ainsi que l'emploi du temps. Mais aussi l'habitat, les actifs du ménage, les entreprises non agricoles du ménage et la sécurité alimentaire.

Un appel est donc lancé à la population kinoise de réserver un accueil approprié et de prêter un peu de son temps aux équipes qui seront déployées aux fins de faciliter leurs recherches et ainsi donner matière à l'exécutif provincial pour monter des stratégies susceptibles de projeter des actions de développement pour la ville de Kinshasa.