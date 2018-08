Sénégal: Le Jaraaf veut inviter Henri Camara à rechausser les crampons (dirigeant)

La Cour suprême n'a pas donné gain de cause à Karim Wade, se déclarant incompétente… Plus »

"Le Jaraaf aura tout à gagner à se rapprocher de lui. Avec son vécu et son carnet d'adresses, il sera très utile dans notre ambition de bâtir un club moderne et professionnel", a-t-il par ailleurs ajouté.

A 41 ans, il est évident que Henri Camara peut encore apporter sur les terrains d'autant plus qu'il a raccroché il y a moins de six mois et que des clubs ont voulu le faire continuer sa carrière, a insisté le coordinateur de l'équipe de La Médina.

"Henri (Camara) est un fils du Jaraaf et nous savons ce qu'il est capable de pouvoir apporter à son club sur un double plan", a-t-il dit, parlant du terrain et en dehors des aires de jeu.

