Sénégal: 3E, une émission économique sur la RTS1 qui prend ses marques

Ce fut un moment d'innovation incroyable, car pour la premiere fois, une émission économique d'une grande envergure nous a été servie avec brio en faisant la promotion:

- D'un jeune entrepreneur sénégalais qui a réussi Bogore Bathily(Laiterie de la bergère),

- Un expert qui a su camper les urgences auxquelles l'Afrique fait face en la personne de Alioune Sall analyste et prospectiviste,

- Enfin, cinq jeunes futurs entrepreneurs ont eu la chance de présenter leur projet après une sélection faite à travers la bourse des projets sur le site www.jeunes3e.com.

Trait d'union entre État, porteurs de projets, investisseurs et banques

3E pour emplois, entreprise et émergence appartient à une plateforme plus large. jeunes3E s'est positionné comme un acteur incontournable dans la promotion de l'entreprenariat et compte servir de trait d'union entre les porteurs de projets et l'Etat, les institutions, le cercle des investisseurs et les banques.

3E apporte sa pierre a l'édifice en tenant compte des défis auxquels la jeunesse africaine est confrontée. Nous sommes dans un contexte économique difficile, le chômage dans les pays africains est à un niveau tel qu'il peut être comparé à une épidémie et la jeunesse en est la principale victime et subit les goulots d'étranglement.

Tous les pays qui se sont développés l'ont fait en s'appuyant sur un secteur privé fort et les PME contribuent pour au moins 60% dans l'économie globale. Cependant, certains facteurs sont essentiels à gérer afin de régler le problème lié à l'émancipation financière des jeunes africains pour espérer pouvoir émerger voire se développer. Ces facteurs peuvent être catégorisés comme suit :

- Une croissance démographique galopante avec un taux de natalité de plus de 6%.

- Un écosystème peu favorable au développement humain et à la promotion des entrepreneurs.

- Un manque de qualification doublée d'une scolarisation peu adaptée aux réalités économiques et sociales.

- Une société abandonnée à elle-même qui n'a plus de repère et qui sacrifie sa jeunesse en laissant tomber tous ses remparts.

Pépinière pour l'éclosion des décideurs de demain

C'est en tenant compte de tous ces paramètres que 3E s'est positionnée pour aider les jeunes porteurs de projets à obtenir un accompagnement technique et financier. Cette émission à périodicité mensuelle- devra faire bouger les lignes et changer les paradigmes- entre demandeurs, incubateurs et décideurs offreurs, afin de créer d'autres chaînes de valeurs.

Chapeau au talentueux journaliste Ibrahima Diedhiou qui a réussi un exercice pas si facile et à faire aimer au public et aux millions de téléspectateurs cette émission, partie pour faire des émules dans le paysage audiovisuel sénégalais.