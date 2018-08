Ile Maurice: Statistiques du tourisme - Les Mauriciens plus nombreux à voyager, baisse des arrivées de La Réunion

La progression est en deçà des années précédentes. Il n'empêche qu'avec une progression de 3,4 % des arrivées au cours du premier semestre 2018, le secteur touristique reste dans le vert. 646 865 touristes ont foulé notre sol de janvier à juin 2018, contre 625 859 à la même période en 2017. Comment se sont portés nos principaux marchés durant cette période ? À combien devraient se chiffrer les recettes touristiques cette année ? Quid du nombre de Mauriciens qui sont partis en voyage au cours de cette période ? Éclairage.

Forte progression de l'Allemagne, baisse continue de la Chine

Le premier semestre de cette année a été marqué par une forte hausse des arrivées touristiques en provenance de l'Allemagne. Ils étaient 59 535 Allemands à venir à Maurice durant cette période, contre 53 211 à la même période en 2017. Autre progression notable : une hausse de 16,2 % de l'Afrique du Sud, soit 54 188 touristes en six mois.

En revanche, parmi les marchés touristiques émergents pour Maurice, la Chine maintient une tendance baissière, avec un recul à deux chiffres, soit -13,5% au cours du premier semestre 2018. Une tendance qui se dessine depuis plus d'une année. L'Inde maintient toutefois une petite progression, soit + 2,9 % par rapport au semestre correspondant en 2017.

Fait intéressant : les arrivées en provenance de l'île sœur ont chuté de 9,1 %. Une destination qui fait partie de nos principaux marchés émetteurs. Par ailleurs, ils étaient 29 208 croisiéristes à visiter l'île au cours du premier semestre 2018. Ce qui représente 31,5 % de plus que la même période en 2017.

Hausse de 6,2 % des recettes touristiques pour 2018

Les recettes touristiques devraient être plus élevées que prévu cette année. Celles-ci devraient grimper à Rs 64 milliards, soit 6,2 % de plus qu'en 2017 et environ Rs 2 milliards de plus que ce que Statistics Mauritius avaient prévu cette année.

107 hôtels en opération au premier semestre

Le parc hôtelier mauricien compte 115 hôtels enregistrés. De ce nombre, seul 107 étaient en opération au cours du 1er semestre de cette année, les huit autres étant temporairement fermés pour cause de rénovation. Le nombre total de chambres disponibles dans les 107 hôtels se chiffrait à 12 850, avec 28 414 lits. Le taux d'occupation était de 73 % au cours du premier semestre, soit 1 % de moins qu'au premier semestre 2017.

Hausse de 3,7 % du nombre de Mauriciens qui voyagent

133 665 Mauriciens se sont envolés vers d'autres cieux au cours des six premiers mois de l'année. Ce qui représente une hausse de 3,7 %, par rapport à la période correspondante en 2017, selon Statistics Mauritius. Avec 31 903 départs, les Émirats Arabes Unis demeurent la région la plus prisée, que ce soit pour les vacances ou le transit. Viennent ensuite l'île de la Réunion, l'Afrique du Sud, l'Inde, la France et le Royaume-Uni.