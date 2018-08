Ile Maurice: Nuhnun Ramnawaj - Les souvenirs d'un ancien combattant

Nuhnun Ramnawaj a été laboureur et avant sa retraite, il a travaillé au département des Travaux. «J'ai tout le temps été fasciné par les bus car auparavant il y en avait peu sur nos routes. J'ai travaillé très dur pour pouvoir en acheter deux et aujourd'hui ce sont mes fils qui s'en occupent. Je peux vous dire que je suis très fier de mon parcours.»

Le bonhomme révèle qu'il était en admiration devant les Juifs qui, à l'entendre, étaient des gens plus intelligents. «Les Juifs étaient aussi à Maurice pendant un bon bout de temps. Ils habitaient à Beau-Bassin et beaucoup de personnes allaient leur rendre visite.»

«J'ai également habité à Vacoas où j'ai été à l'école pendant seulement deux semaines avant de retourner à Rivière-du-Poste», dit-il. Son père, Hurryparsad, malade, ne pouvait travailler et la famille dépendait ainsi de Luchmeen, la mère, qui était laboureur. «Nous étions à quatre, trois frères et une sœur, et notre vie n'était pas facile. Lorsque j'ai eu 20 ans, j'ai décidé de m'engager comme soldat malgré le refus de mes parents.»

Vêtu d'une chemise, d'un pantalon, d'un pullover et d'un polo, Nuhnun Ramnawaj arpentait la cour une canne à la main. Il nous a accueillis dans son salon et après, bien calé dans son sofa, il a commencé à faire défiler le film de sa vie. Natif de Rivière-du-Poste, il a vécu une bonne partie de son enfance chez ses grands-parents maternels, la famille Siyaji.

