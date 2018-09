Cote d'Ivoire: KPMG dépose son rapport final-chez le ministre de l'Agriculture-sur l'audit du système de commercialisation du cacao

-les sujets critiques et structurants ne sont pas traités en conseil d'administration, ce qui ne permet pas à cet organe de direction de jouer entièrement son rôle de pilotage et de contrôle des activités de la filière.

- les décisions d'agrément des exportateurs n'étaient pas toujours justifiées. Plusieurs exportateurs qui se sont révélés défaillants avaient été jugés non éligibles par le comité technique d'agrément et sont apparus sur la liste définitive des exportateurs agréés ;

La mission a noté que la non-application stricte des procédures a été le préalable aux problèmes rencontrés par la filière. De même, l'analyse du dispositif de gestion des risques que nous avons effectuée a montré que le système (organisation et procédures) de gestion des risques du CCC n'a pas permis de piloter de façon prompte les risques financiers et opérationnels de la filière. Ainsi, nos travaux ont montré que :

- facteurs exogènes : Les deux facteurs exogènes identifiés par la mission sont la baisse des cours essentiellement conduite par le retrait des fonds spéculatifs du marché du cacao et la chute de la livre sterling suite à la sortie de l'Angleterre de l'Union Européenne. L'analyse des données que nous avons effectuée a montré que l'impact de ces facteurs aurait été limité si les facteurs endogènes présentés ci-dessous n'étaient pas apparus et avaient été contrôlés par le Conseil du Café-Cacao (CCC). Ce constat est renforcé par la comparaison effectuée avec le secteur ghanéen du cacao qui affiche une meilleure résilience à la chute des cours observée.

Les travaux réalisés au cours de la mission ont montré que les causes de la crise se trouvent dans des facteurs à la fois exogènes et endogènes.

