Mali: Le Conseil de sécurité prolonge le régime général de sanctions visant le Mali

Les mots sont choisis, et ils sont très clairs dans la novlangue diplomatique. Le Conseil de sécurité, estimant que ses premières menaces ont porté leur fruit et permis d'obtenir les progrès enregistrés depuis un an, espère ainsi que les potentielles sanctions à venir auront valeur d'exemple.

« Le temps des avertissements est terminé », a prévenu Anne Gueguen, ambassadrice adjointe de la France à l'ONU. Depuis un an qu'a été adopté un régime de sanctions visant le Mali et les différents acteurs engagés dans le processus politique, personne n'a encore eu à subir les foudres du Conseil de sécurité.

Cette prorogation, d'une durée d'un an, a été votée à l'unanimité des 15 membres. C'est d'autant moins une surprise après la publication d'un rapport d'experts qui cible plusieurs signataires de l'accord d'Alger, qui se livreraient à des activités terroristes, ou à du trafic de migrants et de drogue.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.