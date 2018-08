Sénégal: Karim Wade ne pourra pas être candidat à la présidentielle

La Cour suprême n'a pas donné gain de cause à Karim Wade, se déclarant incompétente… Plus »

Le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade vit actuellement en exil à Doha, au Qatar. Il avait été condamné en 2015 par la CREI, la Cour de répression et de l'enrichissement illicite, à six ans de prison ferme et plus de 200 millions d'euros d'amende, avant d'être gracié en 2016 par le président Macky Sall. De fait, sa condamnation reste inscrite dans son casier judiciaire.

Nous allons sur le plan international continuer le combat ; sur le plan national, il n'y a plus que la mobilisation des électeurs et de la population pour défendre la candidature de Karim Wade

Le combat politique va donc se poursuivre sur le terrain. « On nous a déclaré la guerre. Nous n'avons pas d'armée, mais nous avons le peuple », lance Ousmar Sarr, secrétaire général adjoint du parti. Avant d'ajouter : « Nous allons mobiliser les citoyens, les électeurs. On ne nous présente pas d'autres possibilités. »

La Cour suprême s'est déclarée incompétente jeudi 30 août pour statuer sur le rejet de son inscription sur les listes électorales. De fait, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade est exclu des listes électorales. Plus aucun recours juridique n'est possible à présent. Mais pour son parti, le Parti démocratique sénégalais (PDS), la bataille politique continue.

