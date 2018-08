Burkina Faso: Abdoul Aziz Zongo blessé par la police - 2 balles pour un 20e anniversaire

Arrivé le 29 août 2018 à Pékin, à la faveur d'une visite d'Etat et pour prendre part… Plus »

Pourtant, dans un communiqué publié sur sa page Facebook et que nous vous proposons en encadré, la police livre une autre version de l'histoire. Les deux noctambules auraient tenté de forcer le barrage et n'auraient pas obtempéré à des tirs de sommation.

Une histoire de gâchette facile ou une réaction légitime dans un contexte sécuritaire comme le nôtre où les nerfs sont à vif ? Une chose est pour le moment sûre : dans la nuit du 29 au 30 août, à 1h 30 dans les alentours du commissariat central et de la direction des transports terrestres et maritimes, Abdoul Aziz Zongo au soir de ses 20 ans a reçu deux balles en pleine poitrine. Selon le récit de son compagnon d'infortune, Abdoul Aziz Porgo, étudiant en droit qui le transportait sur une moto Spark X, ils revenaient de Dapoya où ils sont allés souffler la vingtième bougie de la victime. Selon ses dires, c'est après avoir dépassé le palais de justice que les deux amis se sont trouvés face aux barrières de la police. Ils décident de virer à gauche (vers l'UEMOA) pour poursuivre leur route. La moto n'ayant pas de pression pour faire cette manœuvre, il demande à Abdoul Aziz Zongo de descendre, le temps qu'il effectue la manœuvre. Tout de suite après, il entend deux coups de feu juste derrière lui. « J'ai vu mon ami à terre. J'avais peur, mais je ne voulais pas l'abandonner. Un couple sur une moto m'a conseillé de ne pas aller vers lui, car ils vont tirer sur moi. J'ai continué, mais je n'en avais pas le cœur net. Je ne savais pas qui appeler pour qu'il nous vienne en aide. Finalement j'ai décidé d'appeler un grand frère du quartier », raconte l'étudiant de 22 ans, qui ne s'est toujours pas remis de cette tragique soirée.

