Congo-Kinshasa: «Lovenet» - Laurette La Perle is back !

En direct du compte facebook « Salaka », nombreux internautes ont sauté sur l'occasion pour échanger et poser des questions à la chanteuse congolaise qui signe son come-back magistral avec Lovenet. Signalons que son single intervient juste après « Sans retour », « Love Story », «Terminus », «Twist » et « Follow». Tous ses radieux titres à succès ont propulsé et contribué à l'éclosion de La Perle qui a, désormais, élu domicile aux Etats-Unis où elle poursuit normalement sa carrière musicale.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.