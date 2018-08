La raison d'être du Mouvement de Solidarité pour le Changement est la refondation de la vie politique congolaise et aussi d'être au service de la transformation des valeurs démocratiques. C'est ce qui a justifié la matinée politique, jeudi 30 aout 2018 au siège de ce parti politique cher au Président national Laurent Batumona. Le MSC a déposé 80 candidatures à la Commission électorale nationale indépendante. 98% des candidatures sont validées et 2% sont invalidées. Pour ces dernières, les recours ont été introduits pour trouver gain de cause.

C'est un acte important qui a commencé aujourd'hui à cette matinée politique, a fait savoir le Secrétaire général adjoint du MSC, Jules Mukumbi, avec le dévoilement des candidats inscrits aux élections législatives nationales et provinciales du 23 décembre 2018.

Au total 78 candidats du MSC sont repartis dans deux Regroupements de l'Opposition politique en RDC. Il s'agit de l'Udps Tshisekedi et la Dynamique de l'Opposition. Plus ou moins 45 candidats se trouvent sur la liste du Regroupent UDPS TSHISEKEDI et 25 sur celle de la Dynamique de l'opposition que conduit le Président de l'Ecidé Martin Fayulu. "Nous avons en effet l'objectif de bâtir une majorité de changement, et donc, d'obtenir pour le groupe parlementaire au pouvoir de 2019 une majorité absolue à l'Assemblée nationale", estime le Sga du MSC.

Le MSC aborde cette nouvelle étape du processus électoral avec le même état d'esprit, les mêmes principes et les mêmes valeurs que tout ce que son Président national, Laurent Batumona a pu réaliser dans la vision de son Mouvement politique depuis un plus d'une décennie. "Une fois encore nous traduirons en acte les engagements pris dans notre vision devant nos membres et devant le peuple congolais".

La présentation et la validation des candidatures est un processus de sélection d'une rigueur extrême imprimée par le Présidant Batumona. Elle s'est caractérisée par une rigueur, une objectivité et d'une impartialité sans précédent sous l'œil vigilant du leader du MSC. "Nous sommes fier, en tant que Parti politique de l'Opposition, de présenter à nos membres celles et ceux qui porteront les couleurs du MSC pour concrètement mettre en œuvre le projet commun de l'Opposition", a soutenu Jules Mukumbi.

Leurs profils parlent d'eux-mêmes : les candidats présentés ont l'ambition de signer le retour définitif des citoyens Congolais au cœur de la vie politique. Avec le MSC, la RDC se mettra en marche, lance-t-on des cris, par les membres.

Cette commission électorale a été supervisée par le Sga Jules Mukumbi, du Camarade Hubert. Bien avant, le Sga a fait la restitution des activités du Parti dans la participation aux différentes réunions avec ses partenaires politiques notamment, avec l'UDPS et la Dynamique de l'opposition. Aussi, avait-il, expliqué comment les travaux de collectes des informations et la constitution des dossiers s'étaient-ils déroulés pour arriver à rassembler plus de 80 candidatures validées soit 98% et 2% sont invalidées. Le recours a été introduit pour eux.