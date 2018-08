Burkina Faso: Loterie nationale du Burkina - Plus de 30 millions de francs CFA pour un parieur de Pô

La Loterie nationale du Burkina (LONAB) a remis un chèque d'une valeur de 30 711 500 francs CFA à Kadré Ouédraogo, un parieur de la commune de Pô, dans la Province du Nahouri, le 28 août 2018.

La chance a souri à Kadré Ouédraogo, un employé de commerce, qui a joué le 4+1 de la Loterie nationale du Burkina (LONAB) du 12 août 2018. Il remporté la somme de trente millions sept cents onze mille cinq cent (30 711 500) francs CFA. Son chèque lui a été remis le mardi 28 août 2018, à Pô, par le directeur régional de la LONAB du Centre-Sud, Ismaël Ouédraogo. L'heureux gagnant a remercié Dieu pour lui avoir donné cette chance. Pour Kadré Ouédraogo, cette somme importante lui permettra de construire une bonne maison et de réaliser d'autres de ses rêves.

Le deuxième adjoint au maire de la Commune de Pô, Aouya Jacob Petira, a, pour sa part, indiqué que cette cérémonie de remise d'un chèque d'un montant de plus de trente millions le réjouit à plus d'un titre. Il a félicité les parieurs et la LONAB, car c'est la troisième fois que le podium de la nationale des jeux se déplace dans sa commune pour remettre un important lot. A ses dires, ce montant va permettre à la famille du gagnant de s'épanouir et, partant, c'est toute la communauté entière qui va bénéficier des retombées de ce gain. Le directeur régional a rappelé que la LONAB est toujours fidèle à sa devise: « Les lots aux heureux gagnants, les bénéfices à la nation entière ». Pour traduire en acte cette devise, la Loterie nationale du Burkina est en train de réaliser, dans le cadre des festivités du 11-Décembre 2018 qui se dérouleront à Manga, des infrastructures socioéconomiques dans la région du Centre-Sud, a-t-il ajouté. Il s'agit, entre autres, de deux Centres de santé et de promotion sociale (CSPS) équipés à Pô et Kombissiri, un Collège d'enseignement général (CEG) à Nobéré, la Maison de l'appelé et le marché de Manga, a précisé M. Ouédraogo. Il a, par ailleurs, invité les parieurs à faire confiance à la LONAB et à jouer de façon responsable et à éviter d'envoyer les enfants de moins de dis huit (18) ans parier dans les clubs PMUB.