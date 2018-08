Burkina Faso: Echos de l'Ouest / SOFITEX - Des agents exigent le «respect» d'un protocole d'accord

Arrivé le 29 août 2018 à Pékin, à la faveur d'une visite d'Etat et pour prendre part… Plus »

Cette marche sera suivie de remise d'une lettre de protestation au directeur générale de la SOFITEX, Wilfried Yaméogo. Selon le secrétaire général (SG) du SYNATFITEX, Issiaka Traoré, l'objectif de la marche est de dénoncer le «non-respect» d'un protocole d'accord signé avec la SOFITEX, le jeudi 1er février 2018. Il s'agit principalement, à en croire Issiaka Traoré, «d'une bonification d'un échelon des récipiendaires de 2016», «de l'accès à la salle de réunion par les délégués», «d'un règlement de prime d'ancienneté au profit de 14 travailleurs de la maison», et «de la titularisation des agents permanents». Les différents points devaient être appliqués «au plus tard en fin février 2018» et jusqu'à présent, aucun point n'a été respecté, a-t-il laissé entendre. Cette marche fait suite à une conférence de presse tenue le samedi 21 juillet 2018 pour dénoncer le «non-respect» de ce même protocole d'accord.

