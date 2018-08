Burkina Faso: Autonomisation de la femme - «Sababougnouma» sollicite l'accompagnement du chef de gouvernement

Arrivé le 29 août 2018 à Pékin, à la faveur d'une visite d'Etat et pour prendre part… Plus »

Pour la promotion de leurs activités génératrices de revenus et la facilitation à l'accès aux crédits octroyés par les différentes structures bancaires de la place, une délégation est venue solliciter l'accompagnement de Paul KabaThiéba. « Nous sommes aussi venues dire merci au Premier ministre pour avoir accepté de rehausser notre cérémonie de célébration en différé de la Journée internationale de la femme par sa présence et profiter du même coup demander son appui pour la mise en œuvre de nos activités», a ajouté Awa Traoré.

Les femmes du collectif Sababougnouma de Bobo-Dioulasso peuvent désormais compter sur le soutien et l'accompagnement du Premier ministre dans l'exécution de leurs activités. C'est du moins ce qu'a laissé entendre la présidente du collectif, Awa Traoré à l'issue d'un entretien avec le Premier ministre, Paul KabaThiéba, en fin d'après-midi du mercredi 29 août 2018 à Ouagadougou. Exerçant dans la teinture, le tissage, la transformation des produits forestiers non ligneux et l'agro-alimentaire, le collectif Sababougnouma regroupe plus de 74 groupements de femmes de Bobo-Dioulasso.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.