Burkina Faso: Le président du Faso en Chine - Plusieurs accords en vue

Arrivé le 29 août 2018 à Pékin, à la faveur d'une visite d'Etat et pour prendre part au 3e forum sino-africain, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré a échangé le lendemain avec nos compatriotes vivant en Chine. Il a également mené d'autres activités.

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, est arrivé le 29 août 2018 à Pékin, la capitale chinoise pour une visite d'Etat et pour le 3e Sommet sino-africain. Au lendemain de son arrivée, il a eu un échange avec les Burkinabè vivant en Chine. Il a «donné les nouvelles du pays» à la communauté forte de 400 membres dont des étudiants, mais aussi des hommes d'affaires. Actualité brûlante oblige, il a évoqué les attaques à répétition dans le pays et plus particulièrement dans la région de l'Est où la situation est particulièrement préoccupante ces jours-ci. Il a indiqué que la lutte contre l'insécurité s'impose au peuple burkinabè comme un défi à relever. Il a fait savoir que le Nord du pays connaît une accalmie grâce aux efforts conjugués des populations et des forces de sécurité et de défense, alors que l'Est est sujet à des attaques récurrentes. Roch Marc Christian a regretté l'usage d'engins explosifs par les forces du mal. Il a rappelé la mort de 7 soldats victimes d'une mine artisanale dans la nuit du 27 au 28 août 2018. Nous devons apporter à ces menaces sécuritaires une réponse appropriée, a-t-il laissé entendre.

Le chef de l'Etat a abordé divers autres sujets dont la question de la réconciliation nationale. « Au-delà de la justice, c'est également une option ferme de travailler à la réconciliation nationale. Celle-ci ne peut s'opérer tant qu'il n'y a pas vérité et justice. Sinon, nous allons faire une réconciliation de façade qui va être tout le temps remise en cause. Nous y travaillons et le Haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN) également », a-t-il affirmé.

Des accords en perspective

Outre la situation du pays, les compatriotes ont soumis des doléances dont la principale est l'ouverture de représentations diplomatiques dans les villes où se trouve un grand nombre de Burkinabé. Pour le chargé d'affaires du Burkina en République populaire de Chine, Issa Joseph Paré, la reprise des relations diplomatiques avec l'Empire du Milieu est une bonne chose, ce d'autant plus que ce pays est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. En plus, a-t-il dit, tous les étudiants burkinabè qui étaient à Taïwan sont inscrits dans les universités en Chine populaire grâce à la diligence du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération. La présidente de la communauté burkinabè à Beijing, Nadège Aida Ouédraogo, a remercié Roch Marc Christian Kaboré d'être à leurs côtés et indiqué que 48 étudiants fréquentent dans les universités de la Chine populaire. Après l'entretien avec ses compatriotes, le chef de l'Etat a visité le groupe Nutech, spécialisé entre autres dans la détection d'explosifs et de narcotique et l'imagerie à rayon x.

Roch Marc Christian Kaboré a accordé une audience aux dirigeants de CGC Overseas Construction Group Co., Ltd, spécialisés dans les grands travaux. Cette entreprise serait intéressée à développer des opportunités au Burkina Faso. Le programme de la visite du chef de l'Etat se poursuit ce vendredi 31 août avec plusieurs activités au programme. Il s'agit de deux audiences, les responsables de Exim Bank China et de China Development Bank et d'une visite de Polytechnologies, une entreprise d'Etat chinoise excellant dans la production et l'import-export et d'équipements civils et militaires. Le clou de la journée est la cérémonie officielle d'accueil par le président Xi Jinping avec qui Roch Marc Christian Kaboré aura une séance de travail. Des accords devraient être signés à l'issue des travaux.