Burkina Faso: Concours directs 2018 - A la découverte du processus de scannage des copies

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a organisé, le jeudi 30 août 2018 à Ouagadougou, une visite de presse à l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (ENAM), pour constater le déroulement de l'opération de scannage des copies des candidats aux concours directs.

L'administration des épreuves écrites des concours directs, session de 2018, se poursuit dans les différents centres du pays. Après la composition, notamment à Ouagadougou, les copies, sous plis fermés, sont stockées dans des cantines et acheminées, sous « très haute sécurité », dans le bâtiment du

« Cinquantenaire » de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (ENAM). Là, elles sont entreposées dans des salles. Ensuite, les copies sont mises à la disposition de deux équipes de 11 personnes chacune, chargées de les scanner, avant la phase de correction. Brahima Konaté dirige l'équipe de ce jeudi 30 août 2018. Pour accéder à la salle de scannage, son bureau, le chef d'équipe doit aussi montrer patte blanche. Consigne de sécurité oblige. A l'intérieur, sont entreposées des cantines contenant les copies, trois ordinateurs et trois copieurs pour le scannage. Le chef d'équipe du jour a rassuré que quatre autres copieurs sont disponibles et prêts à être utilisés, en cas de besoin.

Concrètement, « on ouvre la cantine d'un concours donné et on récupère une enveloppe. On s'assure qu'il n'y a pas de brouillon. Ensuite, on crée sur le copieur, un dossier et un fichier portant le nom dudit concours et on lance le scannage », a expliqué Brahima Konaté. A la fin du scannage de chaque pli, on l'estampille « Enveloppe scannée ». M. Konaté et ses hommes en font de même pour les autres cantines. Aussi, « on s'assure que le nombre de copies marqué sur l'enveloppe correspond effectivement à celui sur le compteur du copieur. Cela nous permet d'avoir le nombre de copies scannées par jour », a-t-il ajouté. Chaque copieur a une capacité de scannage de 240 feuilles par minute et une mémoire interne de 250 gigas. « C'est un équipement très performant », a rassuré M. Konaté. Deux autres supports, des disques durs externes et des ordinateurs, servent au stockage des données scannées.

Transparence, le maître-mot

En outre, les agents dressent des procès verbaux, au fur et à mesure qu'ils scannent les copies. « Tout ce processus a été mis en place pour garantir la disponibilité des documents scannés, en fin de journée, au cas où il y aurait un problème avec l'un des supports », a précisé le chef d'équipe. Débuté depuis le lundi 27 août 2018, le scannage se déroule sans « difficulté majeure », à en croire Brahima Konaté. D'ailleurs, toutes les dispositions ont été prises pour que le travail ne soit pas interrompu. « On arrive à évacuer un concours par jour », a indiqué Brahima Konaté. Ainsi, plusieurs copies, dont celles des gestionnaires des ressources humaines, des contrôleurs de douane et des gestionnaires des hôpitaux, ont été déjà scannées. L'opération se poursuivra au fur et à mesure que les copies seront acheminées. Après celles de Ouagadougou, les deux équipes se chargeront des copies des autres centres de composition, répartis sur le territoire national.

Pour la présente session des concours directs, le ministère en charge de la fonction publique a introduit plusieurs innovations, au nombre desquelles, la correction électronique des copies. Le scannage en est une étape. L'Agence générale du recrutement de l'Etat (AGRE) veut rassurer tout le monde de la transparence de ces innovations. « L'attribution d'un code unique de composition à chaque candidat, le scannage des copies et la sécurité sont autant d'éléments d'appréciation », a soutenu la Directrice générale de l'AGRE, Ayero Bertie.