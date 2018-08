Burkina Faso: Championnat national 2018-2019 - Koudougou lance cet après-midi le Faso foot

La saison 2018-2019 du championnat national de foot de D1 débute cet après-midi au stade Batiébo- Balibié de Koudougou, sous le coup de 15h30. Le champion en titre, l'Association sportive des fonctionnaires de Bobo (ASFB) sera face au promu, l'Association sportive des employés de commerce de Koudougou (ASECK), en ouverture de la compétition.

Les amoureux du faso foot retrouvent ce weekend les stades pour le compte de la saison 2018-2019. Le match inaugural a lieu cet après-midi à 15h30mn au stade Batiébo- Balibié, de Koudougou. Pour ce faire, la ligue de football professionnel a organisé une conférence de presse d'avant- match de la 1re journée, le 30 août à Ouagadougou. Le champion en titre, l'Association sportive des fonctionnaires de Bobo (ASFB) en découdra avec le promu, l'Association sportive des employés de commerce de Koudougou (ASECK). Le coach des fonctionnaires, Oscar Barro et ses garçons doivent sans doute savoir ce qui les attend cette saison.

L'ASFB sera l'équipe à abattre. Mais dans les rangs des « Jaune et Noir » cette saison, on ne retrouvera plus certains cadres qui d'ailleurs ont été entre autres les artisans de leur sacre. Si Cheick Djibril Ouattara, le meilleure joueur et buteur de la saison écoulée, est toujours dans l'effectif, ce n'est pas le cas de Yaya Sanou, Ali Bathié, Siriman Magassouba et Aliou Adjibade Chitou. Malgré ces départs, Oscar Barro reste confiant pour la défense de son titre. Quant à son adversaire du jour, l'ASEC de Koudougou, elle marque son retour dans l'élite après 6 ans passés en 2e division. En sus, recevoir en match inaugural et sur ses propres installations, le champion sortant, consistera, à n'en point douter, une bonne source de motivation pour Saboteur et ses garçons.

Sur les autres stades ce weekend, le vainqueur de la coupe du Faso 2018, Salitas FC défiera, le 2 septembre, l'Union sportive des forces armées (USFA) version Kamou Malo. Pendant plusieurs années, les Bidasses ne se sont jamais prononcés sur leurs ambitions en début saison. Cette année, c'est chose faite et les ambitions sont claires selon le coach-adjoint de l'USFA, Manga Oulé Diabaté. « Nous jouons le titre. Nous avons renforcé nos secteurs défaillants de la saison écoulée. Surtout avec la coupe de la ligue du Centre, cela nous a permis d'essayer nos recrues. Nos dirigeants ont tout mis en œuvre pour l'atteinte des objectifs », a justifié l'ancien international burkinabè. Une autre affiche et pas des moindres, clôturera cette première journée du faso foot. Il s'agit du derby ouagalais entre l'Etoile filante de Ouagadougou (EFO) et l'Association sportive du faso Yennenga (ASFA-Y).

Pour le coach des protégés de la princesse Yennenga, Cheick Oumar Koné, son effectif est à la hauteur de leurs ambitions. « L'appétit vient en mangeant. Nous allons d'abord chercher à nous maintenir. Nous sommes une équipe en pleine reconstruction. Un match d'entrée face à sa rivale légendaire n'est jamais gagné d'avance. Ce sont les détails qui feront la différence » a-t-il avoué. Le technicien malien a saisi l'occasion pour faire son mea culpa sur ses démêlés avec le corps arbitral qui lui ont valu deux matches de suspension la saison dernière. « Je demande pardon tout en retirant ce que j'ai eu à dire sur les arbitres. C'était une erreur. Les arbitres sont des humains et ils jugent en fonction de ce qu'ils voient. Aux supporters de tous les clubs, je les exhorte au fair-play » a-t-il lancé. Pour rappel, la première conférence de presse d'avant- match de la 1re journée du faso foot a connu l'absence de l'encadrement technique de Salitas FC et de l'EFO.

31-08-2018 : ASECK # ASFB (15h30/Batiébo Balibié)

1-09-2018 : AS Sonabel # AS Douanes (15h30/Municipal Issoufou- Joseph- Conombo)

1-09-2018 : AS Police # AJEB (17h45/ Municipal Issoufou Joseph Conombo)

1-09-2018 : RCB # SC Majestic (15h30/Wobi)

1-09-2018 : Rahimo FC # RCK (15h30/Sangoulé Lamizana)

2-09-2018 : USO # USCO (15h30/Municipal Issoufou Joseph Conombo)

2-09-2018 : Salitas FC # USFA (4Août/15h30)

2-09-2018 : EFO # ASFA-Y (4Août/17h45)