Le Comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire (CIMDH) organise à Dori, du 29 au 31 août 2018, un atelier de formation de 45 membres des Organisations de la société civile (OSC) de la région du Sahel sur la protection des personnes vulnérables.

Le Comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire (CIMDH) veut assurer la diffusion des normes de droit international humanitaire et des droits humains au Burkina Faso. Pour ce faire, il organise du 29 au 31 août 2018 à Dori, une formation au profit de 45 membres d'OSC du Sahel. Pour le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, Garde des sceaux, René Bagoro, les conventions en matière de droit international humanitaire ratifiées par le Burkina Faso lui font obligation de diffuser le plus largement possible, en temps de paix, les règles y relatives, de sorte que les principes soient connus de l'ensemble de la population.

Le ministre Bagoro est parti du constat qu'en période de conflit armé ou de situation de troubles ou de tensions internes, ce sont souvent les populations civiles, et particulièrement les femmes, les enfants et les détenus qui paient le plus lourd tribut. Ainsi, a-t-il expliqué, les femmes font fréquemment l'objet de viol, de prostitution forcée, d'exploitation sexuelle ou de fécondation forcée. Dans certaines situations, a-t-il insisté, elles deviennent de véritables cibles pour les combattants qui cherchent à humilier ou à détruire toute la communauté. Quant aux enfants, le Garde des sceaux estime qu'ils peuvent être contraints à participer aux hostilités en étant témoins ou auteurs d'atrocités commises, parfois contre leur propre famille. « Concernant les personnes privées de liberté, elles sont les victimes privilégiées de tortures, de traitement cruels, inhumains et dégradants ainsi que de violences de toutes sortes, généralement utilisées dans le but d'obtenir d'elles, des aveux ou de les punir », explique le premier responsable de la justice.

Vecteurs et relayeurs de bonnes pratiques

C'est en ce sens, a dit René Bagoro, que la formation de Dori vise à amener les OSC à avoir une prédisposition pour porter secours et assistance à ces personnes victimes des effets des conflits armés et d'autres situations de troubles ou de tensions internes. Pour lui, il est indéniable qu'au regard de leur proximité avec les populations civiles, les OSC ont un rôle de protection éminemment important à jouer en ces périodes de crise. « Par ailleurs, en tant que défenseurs des droits humains, vecteurs et relayeurs de bonnes pratiques, les membres des OSC doivent connaître l'essentiel des règles et principes qui encadrent les situations de conflits armés internationaux et de troubles ou tensions internes afin de mieux assumer leur responsabilité en cas de situations malheureuses », a poursuivi le ministre.

Lors de la formation, a soutenu la secrétaire permanente du CIMDH, Julie Francine Yonli, plusieurs thématiques seront abordées avec les 45 participants venus des quatre provinces du Sahel. Cela, afin qu'ils soient imprégnés du droit international humanitaire, des droits humains, de la protection des populations civiles particulièrement les femmes, les enfants et les détenus en période de crise et de la protection des emblèmes. Aux dires de la secrétaire permanente du CIMDH, le choix des OSC a été fait sur la base de leurs domaines d'intervention notamment les questions de droits humains et d'assistance aux personnes vulnérables.