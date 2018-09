Cote d'Ivoire: Visite d'état du président ivoirien en Chine - Voici les accords signés par Ouattara et Xi Jinping

Le Président ivoirien Alassane Ouattara, s'est entretenu avec son homologue chinois, Xi Jinping le jeudi 30 août 2018, au Grand Palais du Peuple, à Beijing dans le cadre de la Visite d'Etat qu'il effectue en Chine.

Le Chef de l'Etat, qui était accompagné de la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, a été accueilli à son arrivée au Grand Palais du Peuple par le Président Xi JINPING et son épouse.

Après l'exécution des hymnes nationaux et les honneurs militaires, le Président de la République et son homologue ont eu un entretien élargi à leurs délégations respectives.

Les deux Chefs d'Etat ont fait un tour d'horizon de l'actualité internationale et apprécié leur convergence de vues sur la lutte contre le changement climatique et le terrorisme. Ils ont également décidé de renforcer davantage la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Chine par l'établissement d'un partenariat stratégique global.

Au terme de l'entretien, les deux présidents ont présidé une cérémonie de signature d'accords de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et la République Populaire de Chine. Ces Accords, au nombre de cinq (05), portent sur la création de centres culturels, la coopération technique, le renforcement des capacités industrielles, le crédit préférentiel et un mémorandum d'entente dans la cadre de l'initiative chinoise "la ceinture et la route".

A l'issue de la cérémonie de signature d'Accords, le Président de la République et la Première Dame ont pris part à un déjeuner offert en leur honneur par le Président Xi JINPING et son épouse.

Notons que ce vendredi 31 août 2018, le Chef de l'Etat présidera un Forum économique sur la transformation des produits agricoles. Ce forum verra la participation de plusieurs Chefs d'entreprises chinoises et ivoiriennes et constituera une opportunité pour les opérateurs économiques chinois de découvrir les atouts et les opportunités d'investissements en Côte d'Ivoire.