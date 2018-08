Sénégal: 30 à 40 milliards CFA de primes d'assurance attendues en 2019 de l'exploitation pétrogazière, selon un assureur

Le député-maire Khalifa Ababacar Sall entend user de tous les moyens juridiques et politiques, sans… Plus »

Les investissements de structure prévus dans le secteur, en ce qui les concernent, portent sur "les plateformes pétrolières, les chantiers, les badges, tout le reste, et non sur le pétrole", a-t-il précisé.

"Quand on a fait l'évaluation, notre estimation tourne entre 30 et 40 milliards de francs CFA. On n'a pas été très précis, mais c'est une fourchette", a indiqué, le président de la Commission des risques majeurs de l'association des assureurs du Sénégal.

Cette rencontre avec les journalistes se tenait mardi à Dakar à la fin d'une assemblée générale constitutive de l'association des assureurs du Sénégal (AAS), organisée le même jour et qui portait sur la création d'un pool coassurances de gestion des risques pétroliers, miniers et gaziers.

Compte tenu de l'environnement jugé très "piégeux" de l'exploitation pétrogazière, "on pense que les retombées sur l'assurance seront compris entre 30 et 40 milliards" de FCFA, a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse.

