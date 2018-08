Madagascar: Jameral Koonaction - Les artistes au service du social

Ils sont des stars et ils sont engagés ! Eux, ce sont les Silo, Olobalky ou encore Naday. Si on les voit plus sur la scène malgache, les artistes sont également actifs dans la vie sociétale. Avec Jamerla Koonaction, l'association basée à Ampefiloha cité, la promotion de l'art et de la culture dans la Grande Ile est un devoir de tous. Fans cette optique, un lever de fonds aura lieu demain au Carlton Anosy.

A l'affiche, Silo, Oloblaky, Naday, Bradih et beaucoup d'autres artistes qui ont soutenu l'association depuis des années. Entre autres, une vente aux enchères d'œuvres sera au programme, des œuvres qui sont réalisées par des artistes de renom malgache comme Clipse Tean, Isaac, Rijasolo, Naty Kaly, Rina, Rado Andriamanisa et d'autres. La somme récoltée servira à la réalisation des anciens projets, ce lever de fonds ainsi que les autres projets à venir. Une occasion pour le public de mettre du sien dans cette lutte de longue haleine pour la préservation et la promotion de la valeur culturelle à Madagascar.