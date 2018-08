Madagascar: Concours de chant - Tsiaro Joëlle, la grande gagnante de Graine de star

Elle est jeune, elle a du talent et elle a su conquérir le cœur de tous, remportant ainsi la première édition du concours de chant « Graine de Star Antananarivo"

Ca y est, La Graine de Star a sa grande gagnante! Après une compétition des plus rudes. C'est finalement Tsiaro Joelle qui se retrouve sur la première marche du podium. Ambiance tropicale, adrénaline à son comble et euphorie sans borne, ont régné en maître au « le Taxi-be » Antanimena mercredi. Elle rafle ainsi le lot de deux millions d'Ariary devant Christelle et Annis. Ainsi, elle se pare du titre de nouvelle star de la musique tropicale que Dj B One prendra sous ses ailes le temps de sortir ses premiers titres.

« Je suis trop contente » avance-t-elle lors de son sacre devant un public « j'ai participé à ce concours pour mesurer à peu près mon potentiel et en ce moment, la porte vers le professionnalisme s'ouvre devant moi, et j'en suis plus que ravie » enchaîne-t-elle.

Néanmoins, les membres du jury ont été confrontés à une difficulté évidente pour déterminer le méritant. Effectivement, si Tsiaro Joëlle s'est surtout démarquée par la grande maîtrise de la technique, Christelle quant à elle est une vraie bête de scène. Pour sa part, Annis qui est plus versé dans le jazz et le soul, s'est retrouvé confronté à deux « tropicaleuses » jusqu'au bout des ongles. Pour rappel, ils étaient 31 à commencer l'aventure. Au final, les chanteurs se sont démarqués par leurs prestances et leurs charismes. A savoir que le rideau tombera sur le concours Graine de star national le 21 novembre. Une autre occasion à ne pas rater.