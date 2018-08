Madagascar: SEMPIDOU - Une grève de solidarité pour deux jours

Il est écrit : « Faire la liste des absents pendant ces deux jours. Ils verront leur solde de septembre encore amputé des avantages ... non négociables ». En fait, nous comptons observer une grève de solidarité pour deux jours en raison de la coupure de nos avantages financiers pour le mois d'août. Et aucune notification n'a eu lieu », a évoqué Herizo Andrianavalona Ramanambola, le président du SEMPIDOU lors d'un sit-in qui a eu lieu hier à Antaninarenina. « Face à cette menace, bon nombre d'agents de la Douane sont réticents de se manifester.

La grève de solidarité entamée par le syndicat des agents de la Douane (SEMPIDOU) depuis hier, n'a pas été suivie à l'unanimité. En effet, « nous avons reçu une menace de la part du ministère des Finances et du Budget via un sms dans nos téléphones portables.

