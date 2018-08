Madagascar: Portrait - Hasimpirenena Rasolomampionina, le grand rassembleur

Le DG des services fonciers à l'écoute de la population.

Il est de ces hommes qui aiment communiquer, apprendre, découvrir et partager. Fidèle à sa réputation de rassembleur, il est connu pour être l'initiateur de plusieurs associations.

Inspecteur des domaines et de la propriété foncière, Hasimpirenena Rasolomampionina a gravi tous les échelons au sein de l'administration foncière pour devenir en 2013, le directeur général des Services fonciers. Après avoir eu son baccalauréat après ses études au Lycée Beatombo de Fandriana, il a rejoint l'Université d'Antananarivo à la faculté DEGS. En 2000, il a obtenu son maitrise en droit privé, carrière judiciaire et sciences criminelles, puis une maitrise en droit des affaires en 2001. En bosseur acharné, il a poursuivi ses études à l'Ecole Nationale d'Administration de Madagascar (ENAM) de 2002 à 2004 pour devenir inspecteur des domaines et de la propriété foncière. Depuis 2004, il a travaillé au sein de l'administration foncière. Il a commencé à Moramanga en 2005, chargé de la Réforme foncière de 2006 à 2007, directeur d'Appui à la Réforme foncière en 2009, puis Coordonateur national du programme national foncier en partenariat avec les réformes foncières. En 2013, il a été nommé directeur général des services fonciers. Un poste qu'il occupe jusqu'à actuellement. Durant toute cette période, fidèle à sa réputation de rassembleur, il œuvra intensément au rapprochement du personnel de sa direction générale. En 2017, il a obtenu le diplôme des Hautes Etudes en Administration Publique à l'ENAM.

Hasimpirenanana est connu pour être un grand fédérateur

Engagé. Hasimpirenana est très engagé dans le milieu associatif. Il est le président national de MAFAMI depuis 2016. Il a su donner une impulsion nouvelle à cette association qui réunit les jeunes universitaires de la province d'Antananarivo. Il est également le président d'honneur de plusieurs organisations dont la plateforme AS TAFIM (Tanora ho an'ny Fampandroasoana Ifotony eto Madagasikara), président d'honneur de l'équipe de football Top Dom, de l'association des jeunes cadres de Vakinankaratra, « Zafin'i Mihasy » et de l'Association de rugby des bas quartiers. « Je déteste les querelles. Depuis tout petit, j'aime bien rassembler les gens et c'est dans cette optique, que j'ai créé ces nombreuses associations », a-t-il déclaré. Il a comme idole l'ancien président de l'Afrique du Sud et prix Nobel de la paix, Nelson Mandela. « On me connait comme le grand rassembleur, il faut toujours prioriser le dialogue et l'entente », a-t-il continué. Hasimpirenana est un grand sportif où il a pratiqué plusieurs disciplines sportives dont le kung-fu, le basket-ball, le football et la natation. Engagé comme il est, Hasimpirenena ne veut pas être un spectateur de la vie politique et de la nation. « Je veux apporter ma part de contribution dans le développement du pays et pour ce faire, il faut avoir des postes de responsabilités », a-t-il conclu.