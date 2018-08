Madagascar: Entreprenariat - Miarakap accompagne le développement de Chicky, un restaurant rapide à base de poulet

Après une année de présence sur le marché, Chicky est en passe de devenir une référence dans le secteur de la restauration rapide dans la capitale.

On n'a pas encore KFC, le géant américain du poulet frit à Madagascar. Mais on n'en aura probablement pas besoin puisque l'enseigne Chicky offre déjà des produits de qualité pour les consommateurs malgaches.

Convivialité. Lancé par l'entrepreneur français Yohann, Cattiau Chicky qui rime avec le mot malgache « tsiky » (sourire) mise avant tout sur la convivialité. « Les valeurs que nous mettons en avant sont la famille, la joie, le partage et le sourire, afin que Chicky devienne un lieu de référence pour partager des instants de plaisir et de bonheur entre amis et famille » a déclaré hier Yohann, lors d'une conférence de presse organisée conjointement avec Miarakap. Une vision qui se manifeste par une meilleure accessibilité. En effet, le repas complet composé de poulet, de frites et de boisson, y est proposé à un coût moyen inférieur à 10 000 ariary. Au menu, des plats de qualité comme les classiques à base de poulet frit ou encore le fameux burger, le méga-sandwich, la salade Caesar, les brochettes et bientôt les soupes. « Nous voulons offrir à nos clients une restauration rapide originale et accessible avec un excellent niveau d'hygiène » a déclaré pour sa part le chef Luc Jonathan Rakotolahy, directeur de la restauration.

Extension. A priori, le concept marche très bien. « Nous sommes satisfaits de l'évolution de la fréquentation » précise Yohann Cattiau. La réussite de Chicky se manifeste d'ailleurs, par la multiplication de ses points de vente. Après Behoririka Chicky s'est également installé à Analakely. D'autres restaurants rapides sont prévus dans les années qui viennent. Une extension qui a bien évidemment son impact social puisque de 27 salariés actuellement, l'enseigne Chicky passera à 150 emplois dans les cinq prochaines années. Un « success story » qui n'est pas passé inaperçu puisque Miarakap a décidé d'accompagner le projet. Premier fonds d'investissements à impact direct destiné à l'accompagnement des PME et des start-ups malgache, Miarakap investit 400 millions ariary, sous forme de prise de participation minoritaire qui va permettre à Chicky de prendre réellement son envol et de poursuivre son développement pour ouvrir une dizaine de restaurants, développer le service de livraison à domicile et de « food-trucks ».