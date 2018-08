Madagascar: Faites connaissances avec nos Vazaha des Barea

Ils seront là. Dès dimanche. Pour le match du 9 septembre contre le Sénégal. Par amour pour cette patrie qu'ils viennent parfois de connaître et dont ils ne connaissent même pas la langue.

Et ce Vazaha ne signifie pas pour autant qu'ils n'ont pas de noms malgaches, comme c'est le cas de Zotsara Randriambololona qui est venu à Madagascar par la magie du football.

Notre dossier du jour vous aidera à se familiariser à nos vaillants guerriers qui auront à cœur de qualifier pour la première fois notre île à une phase finale d'une Coupe d'Afrique des nations. Et s'il faut passer par le Sénégal d'un certain Sadio Mané, autant le faire le 9 septembre et devant le public de Mahamasina. Le scénario que tout le monde rêve pour que comme le disent les Anglais « our dream comes true ».

En attendant, faites connaissances avec nos Vazaha.

Très appliqué, Thomas Fontaine se distingue par ses relances très propres.

Le tour défensif des Barea

A tout seigneur tout honneur, nous entamons la présentation de nos expatriés par Thomas Fontaine. Le grand défenseur central, il mesure 1m85 pour 73 kg, constitue le tour défensif des Barea et dont la place de titulaire est indiscutable tant ce natif de Saint Pierre, à la Réunion, n'hésite pas au besoin à retrousser ses manches.

Thomas Fontaine est formé à Lyon pour ensuite gravir les échelons.

Il effectue son entrée dans l'élite française car depuis cette nouvelle saison, Thomas Fontaine est devenu le défenseur du Stade de Reims en Ligue 1. Une suite logique de sa carrière qui va crescendo puisque après ses deux années à Tours, il a passé trois autres saisons à Auxerre puis deux autres à Clermont au sein de la Ligue 2.

A 27 ans, il a encore une grande marge de manœuvre et qu'il fera partie, c'est certain, des hommes les plus courtisés de la CAN 2019, si les Barea parviennent à s'y qualifier tant il est pétri de qualités.

Romain Métanire a toujours évolué sur le flanc droit de la défense.

Romain Métanire « Tuss »

Une très belle pioche pour Dupuis !

Il n'y a pas à dire, l'arrivée de Romain Métanire que ses amis appellent encore Tuss, rajoute un autre tour de clé dans la défense des Barea. Il occupe d'ailleurs le flanc droit et entre en concurrence avec Toby de la CNaPS dont les qualités ne se démentent pas.

Un difficile choix s'impose donc à Nicolas Dupuis mais gageons que le bon sens finira par l'emporter. Car si Toby est très bon, Tuss a aussi des qualités qui n'ont pas échappé au Stade de Reims qui lui a ouvert la porte de la Ligue 1 après un petit crochet dans le championnat belge de la 1re division, au sein du club du KV Courtrai.

Et si Toby sort de l'académie Jean Marc Guillou, Romain Métanire est sorti de la moule messine où il a débuté à l'âge de sept ans. Il signe presque logiquement sa première licence pro avec le FC Metz de 2010 en 2016. Un record de longévité qui l'a vu grandir et figurer dans la liste type de l'UNFP lors de la saison 2013-2014.

Pour la petite histoire, Romain Métanire n'a pas été approché par les Barea, mais c'est lui qui avait révélé à son ami Fontaine avec qui il joue au Stade de Reims, qu'il aimerait bien jouer pour Madagascar et que sa grand-mère est Malgache. S'il est donc là, c'est plus par amour pour cette patrie qu'il va enfin pouvoir connaître car il est né à Metz.

Jerôme Mombris se bat à chacune de ses sorties comme si sa vie en dépendait.

Jerôme Mombris

Un grand habitué de la Ligue 2

Jerôme Mombris est du genre de celui qui ne lâche jamais. Il se bat et même la perspective de croiser le fer avec le plus célèbre des Sénégalais, Sadio Mané, ne lui fait pas peur. Il a d'ailleurs le physique de l'emploi pour fermer le flanc gauche de la défense avec ses 178cm sous la toise pour 73 kg.

Ajoutez à cela son expérience du haut niveau et toute la maturité d'un homme de 30 ans, et vous conviendrez que les Barea trouvent en lui un élément sur qui ils peuvent compter.

Jerôme Mombris défend aujourd'hui les couleurs de Grenoble Foot 38 qui vient de retrouver cette année la Ligue 2 après avoir remporté le barrage contre Bourg-en-Bresse.

Mais bien avant d'atterrir à Grenoble, Jerôme Mombris a passé cinq saisons au Havre puis au Gazelec Ajaccio de 2016 à 2018.

C'est dire que l'homme a une grande expérience et il l'a d'ailleurs prouvé lors des matches des Barea et notamment face au Soudan.

Dimitry Caloin a toujours ce sourire qui fait de lui l'ami de tout le monde.

Dimitry Caloin

Une véritable force de la nature

Le capitaine, courage de l'équipe Les Herbiers n'est plus à présenter. Autant le dire, Dimitry Caloin s'est fait un nom par ses engagements et sa force pour endiguer les assauts de l'équipe d'en face.

Avec ses 1,92 m, Caloin a tout d'un géant capable de défendre son camp même s'il est plus utilisé comme milieu défensif chez les Barea alors qu'il joue dans l'axe dans son équipe évoluant en National.

Formé à Tolouse, il endosse pour la première fois le maillot des Barea lors du match contre le Soudan. Une rencontre qui l'a marquée avec les 30 000 spectateurs, et qu'il trouvait extraordinaire. C'est dire qu'il a su s'intégrer dans la moule. Et cela le réjouit plus que sa famille et sa mère malgache.

« Pour toute ma famille, c'est une fierté que je fasse partie de l'équipe malgache et ma mère est la plus enchantée de ma sélection tout comme elle est la première à m'encourager », confie Dimitry Caloin qui foulera pour la première fois dimanche le sol malgache.

William Gros espère avoir l'occasion de montrer tout son talent.

Gros William

Et si c'est l'attaquant qui nous fait défaut ?

Quand Faneva Ima Andriatsima manquait cruellement de temps de jeu au Havre AC, il faut lui trouver et vite une doublure. Et c'est ainsi que le staff technique des Barea dont Sylvain Razafinirina, a sorti le nom de William Gros qui joue dans une équipe de National 2 du nom de l'AS Vitré.

Le jeune homme de 26 ans est né à Saint Pierre, à la Réunion, et a évidemment des origines malgaches. Comme il a toujours évolué en pointe de l'attaque notamment dans le championnat écossais où il a défendu les couleurs de Kilmarnock pendant quatre saisons avant d'effectuer une petite pige au Oldham Athletic avant d'aller à Toulouse Rodéo de 2014 en 2015.

Parti ensuite en Thaïlande, au Bangkok FC, Gros William est revenu en France pour former la ligne offensive de l'AS Vitré où il fait peser de tout son poids son gabarit de 1m80.