Madagascar: Marc Ravalomanana - Cote de popularité intacte dans l'Itasy

Pré-campagne. Après Toamasina et Mahamasina, Marc Ravalomanana poursuit sa tournée dans le cadre de la pré-campagne. Avant Soavinandriana Itasy, il a été avant-hier à Tsiroanomandidy. Pour le moment, le candidat du TIM sillonne le pays en voiture. Un choix délibéré qui lui permet de s'entretenir directement avec la population là où il passe. Hier, la population de la commune rurale d'Ampary lui a réservé un accueil chaleureux. Marc Ravalomanana a été accompagné des députés de son parti au cours de ses déplacements. A noter que la campagne électorale ne commencera que le 7 octobre, et ce malgré le fait que certains candidats réclament le report de l'élection du 7 novembre. Par ailleurs, les dix candidats recalés contestent la décision de la HCC.

Cote de popularité intacte pour Marc Ravalomanana dans l'Itasy. Hier, ce candidat n° 25 l'a prouvé en étant arrivé à rassembler une foule immense à Ampary (district de Soavinandriana), alors qu'il n'a pas fait appel à des artistes. Marc Ravalomanana a effacé les traces du candidat Andry Rajoelina qui y est passé il y a quelques jours. Devant une foule convaincue et survoltée, le poulain du TIM à l'élection présidentielle du 7 novembre a réitéré : « Je suis un candidat du peuple. » Visiblement, la population d'Ampary n'est pas prête à oublier les réalisations de Marc Ravalomanana quand il était encore au pouvoir. Des réalisations notamment dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures et de l'enseignement. « Nous allons bâtir ensemble ce qui a été détruit depuis 2009. », a promis le candidat n°25.

