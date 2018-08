Algérie: Protection des personnes handicapées - Les réalisations de l'Algérie exposées à Genève

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Ghania Eddalia, a exposé à Genève (Suisse), devant les membres de la Commission des personnes handicapées, les programmes mis en place en Algérie et les réalisations accomplies en matière de protection et de promotion des personnes handicapées, indique jeudi un communiqué du ministère.

Présentant le rapport préliminaire de l'Algérie sur la mise en oeuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, mercredi et jeudi au siège des Nations Unies à Genève, la ministre a exposé les programmes mis en place et les réalisations accomplies en matière de protection et de promotion des personnes handicapées, précise la même source.

"Les développements enregistrés et les réalisations accomplies par l'Algérie, qui a pris l'initiative de promulguer la loi 02-09 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées et de ratifier, en 2009, la Convention relative aux droits des personnes handicapées ont trouvé un écho favorable" lors de cette réunion empreinte "d'un dialogue positif et constrictif avec les membres de la commission".

La délégation algérienne, conduite par la ministre de la Solidarité nationale sur orientations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a pris bonne note des observations des experts, membres de la Commissions, et qui sont à même de contribuer au perfectionnement des politiques relatives à cette catégorie vulnérable de la société et à l'amélioration de la prise en charges de ses besoins.