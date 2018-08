Angola: L'Angola assume la présidence du Conseil de Paix et de Sécurité

Addis — - La République d'Angola va assumer, le 1èr septembre prochain, la présidence rotative du Conseil de paix et de Sécurité de l'Union Africaine (CPS) pour une période d'un mois.

Le premier acte de la présidence de l'Angola survient le 04 septembre avec le lancement de la célébration du mois africain de l'amnistie.

Les Chefs d'Etat et de Gouvernement africains ont décidé, au sommet de juillet 2017, de déclarer le mois de septembre de chaque année comme « Mois africain de l'Amnistie », en vue de récupérer les armes légères et de petit calibre ainsi que la mobilisation des Etats africains pour l'application de la feuille de route de l'Union Africaine sur le non crépitement des armes jusqu'en 2020.

Dans l'entretemps, l'Angola a mis comme priorité dans l'agenda de sa présidence, la « recherche des solutions africaines pour les problèmes africains, et également la question de financement par les pays du continent des actions du maintien de la paix en Afrique.

L'Angola et d'autres pays africains soutiennent que les Etats du continent doivent financer les opérations de prévention, maintien ou imposition de la paix en Afrique jusqu'à une limite maximum de 25 pour cent, et les autres dépendent des Nations Unies.

L'analyse de la situation des pays comme le Burundi et la République Centrafricaine, la capacité africaine de réaction immédiate aux crises (CARIC), la coordination des actions de paix et sécurité entre le CPS et les mécanismes régionaux continentaux, notamment la SADC, CEDEAO, IGAD, CEAC et l'Union du MAGREHB font partie de l'agenda.

L'Angola a été élu en janvier 2018, pour un mandat de deux ans, membre du Conseil de paix et de Sécurité, principal organe chargé de garantir la paix et la sécurité dans le continent intégrant 15 membres parmi lesquels la Zambie, le Zimbabwe, le Nigeria, l'Egypte, le Kenya, le Maroc, le Gabon, le Congo, la Guinée Equatoriale, Djibouti, la Serra Leone, le Liberia, le Togo et le Rwanda.