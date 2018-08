Tunisie: Pas d'augmentation d'impôts

La source gouvernementale a, enfin, fait savoir que Youssef Chahed va tenir au cours de la prochaine période après sa participation au sommet sino-africain à Beijing, les 3 et 4 septembre prochain, une série de rencontres avec les membres du gouvernement sur les préparatifs pour la rentrée scolaire et universitaire, la carte sanitaire, l'approvisionnement en médicaments, la veille sanitaire et le système de compensation.

Et de préciser que le gouvernement poursuit ses concertations avec les organisations nationales et professionnelles pour s'inspirer de leurs propositions lors de la préparation du projet de LF 2019.

Ces mesures ont induit une augmentation des prix de nombreux produits et, partant, l'inflation a enregistré des taux élevés, et a atteint 7,5%, fin juillet 2018.

Les mesures prises dans le cadre de la loi de finances 2018 avaient été qualifiées de «douloureuses» par les économistes, les composantes de la société civile et les citoyens, en raison de la hausse des impôts et taxes ainsi que de la taxe à la consommation sur de nombreux produits, dont notamment la hausse de la TVA de 18 à 19%.

Le projet de loi de finances au titre de l'exercice 2019 ne comportera aucune mesure visant l'augmentation d'impôts et taxes sur les personnes physiques ou sur les sociétés. L'impact de ce projet de loi sera moins lourd, que celui des lois de finances 2017 et 2018, a indiqué une source gouvernementale, dans une déclaration à l'Agence TAP.

