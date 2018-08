Tunisie: Un grand pas pour la préservation du patrimoine filmique

La tombée de rideau des Rencontres cinématographiques de Hergla (près de Sousse), mardi soir, a été marquée par la remise des trophées «de l'Amitié et de la Fidélité» à trois cinéastes européens, les techniciens italiens Carlo Fioretti, Pino Bertucci et le réalisateur espagnol Fernando Arrabal. Carlo Fioretti et Pino Bertucci, respectivement assistant du directeur photo et technicien d'éclairage sur le tournage en 1968 du film «Les Actes des Apôtres» de Roberto Rossellini, ont été honorés à l'occasion de leur retour à Hergla. Fernando Arrabal, honoré pour son retour 47 ans après le tournage, en 1971, de son film «Viva La Muerte», a déclaré être énormément ému de se voir récompensé d'«un très grand trophée de la Tunisie».

La cérémonie de clôture a été animée par Mohamed Challouf, directeur des Rencontres, qui assure chaque soir la présentation des hôtes et des projections qu'abrite la Bibliothèque de la ville de Hergla.

M. Challouf a déclaré être satisfait du bilan de l'édition 2018 des Rencontres cinématographiques de Hergla, organisées par l'association culturelle Afrique-Méditerranée, qu'abrite la petite ville de Hergla, en présence des grands du cinéma tunisien et étranger. Malgré les contraintes financières, l'initiateur et dirigeant de la manifestation, dit œuvrer à proposer un cinéma d'éveil pour les nouvelles générations et des activités de qualité pour les enfants. Dans une perspective visant à initier les générations futures à la nécessité de préserver le patrimoine audiovisuel privé et familial, les enfants de Hergla ont eu l'occasion de réaliser des reportages photos et vidéo, dans le cadre de l'atelier dirigé par Kamel Bellil, en collaboration avec le ciné-club et l'association Hergla El Mostakbal.

Après diffusion d'un court reportage réalisé par l'équipe des Rencontres, les enfants sont montés sur scène pour parler de leurs travaux et de cette expérience qu'ils considèrent unique et amusante durant laquelle ils ont arpenté les divers endroits de la ville et pris connaissance des métiers et des gens de leur cité.

Des témoignages du public ont été diffusés dans un clip vidéo sur le déroulement d'une édition inédite axée sur des films cultes du cinéma tunisien et italien des années 60 et le début des tournages sur cette ville côtière à l'aspect géographique et architectural assez particulier et authentique.

Dans ce village de pêcheurs, avait débarqué, en 1968, le réalisateur italien Roberto Rossellini pour le tournage de son film culte «Les Actes des Apôtres». Un grand hommage a été rendu à Rossellini et à son œuvre, à travers la projection de deux épisodes de son film (5 épisodes en tout), en cette année qui marque les 50 ans du passage de ce célèbre cinéaste. La traduction des sous-titrages en français a été réalisée par Janet Chouchène.

Les compagnons de Rossellini, Carlo Fioretti et Pino Bertucci, sont venus témoigner sur leur passage mémorable à Hergla. Fioretti a présenté une exposition sur les coulisses du tournage et des images de la vie dans la Tunisie d'antan.

L'oncle Hédi est aussi l'un des témoins parmi les habitants de la ville, qui était présent au tournage du film de Rossellini, comme figurant et employé.

Plusieurs réalisateurs, producteurs, techniciens et acteurs ayant collaboré aux différents tournages sur la ville ont également présenté le souvenir d'une étape faste en production cinématographique. Le producteur Hassen Daldoul, Lla monteuse Kahena Attia, les réalisateurs Farid Boughedir et Lotfi Layouni ont été aux débuts de leurs carrières respectives dans un secteur qui peine à sauvegarder son riche patrimoine fait de bobines souvent mal conservées.

L'événement marquant de ces Rencontres était la table ronde modérée par le réalisateur et critique de cinéma Kamel Ben Ouanès sur les outils de sauvegarde du patrimoine cinématographique. Pour Challouf, «cela a été un moment fort de cette édition, vu la situation des archives de l'audiovisuel assez délicate qui nécessite une intervention urgente de l'Etat, des professionnels et des associations actives de la société civile». Il s'est félicité de la présence des professionnels, dirigeants institutionnels et société civile dans ce débat sur la sauvegarde du patrimoine du cinéma et de leurs approches. Ce qui, à son avis, «constitue un grand pas vers la refonte du processus de préservation du patrimoine filmique et iconographique national».