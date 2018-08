Tunisie: L'Utica appelle à une solution urgente

Afek Tounes appelle toutes les parties politiques et composantes sociales à se focaliser davantage sur les dossiers économiques afin de redonner confiance aux citoyens et de trouver des solutions efficaces aux difficultés dont souffrent les entreprises nationales.

Le parti met en garde contre les conséquences de ce marasme sur l'économie locale et nationale qui «pourrait conduire à la violence», condamnant toutes les formes de protestation non pacifiques.

Dans une déclaration publiée hier, le parti exhorte le gouvernement à dialoguer avec la partie libyenne pour trouver les solutions appropriées dans les plus brefs délais et éviter le prolongement de la crise.

Par ailleurs, le parti Afek Tounès appelle à la mobilisation pour résoudre le problème de la fermeture, du côté libyen, du passage frontalier de Ras Jedir depuis plus d'un mois et demi.

Elle a recommandé de mettre en place un mécanisme commun d'intervention rapide en coordination avec les parties étrangères afin d'éviter la situation qui porte atteinte aux intérêts des deux parties, appuyant la «légalité des recommandations des habitants de la région et les droits de ses fils à l'emploi et au développement».

