Ile Maurice: Le Premier ministre quitte Maurice ce vendredi

Sir Anerood Jugnauth, qui mène la délégation mauricienne-chagossienne, est déjà sur place. Celle-ci comprend, outre le ministre mentor, le leader du Groupe réfugiés Chagos, Olivier Bancoult, et plusieurs autres hauts officiels, dont Nayen Koomar Ballah, chef de la fonction publique ; le Solicitor General Dheeren Dabee ; et Jagdish Koonjul, ambassadeur de Maurice aux Nations unies.

Le chef du gouvernement s'envole ce vendredi 31 août pour la Chine. Pravind Jugnauth participera au Forum Chine-Afrique du 3 au 4 septembre, à Pékin. Ce troisième sommet du Forum sur la coopération sino-africaine a pour thème «La Chine et l'Afrique : communauté de destin et partenariat mutuellement profitable».

