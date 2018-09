Cote d'Ivoire: Cour africaine des droits de l'homme de l'UA - Le juge ivoirien, Sylvain Oré, réélu président

Depuis novembre 2006, date à laquelle la Cour a démarré ses activités, seuls 30 des 54 États membres de l'Union africaine ont ratifié le Protocole. Et parmi ces 30 Etats, seulement 8 ont fait la Déclaration prévue à l'article 34 (6) du Protocole, qui permet aux individus et aux Ong de saisir directement la Cour.

La Cour est composée de onze (11) juges représentant, chacun, un pays. Chacun a un mandat de six (6) ans. Les juges sont désignés par leurs pays respectifs pour siéger à la Cour. Et pour y être, il faut être parfaitement bilingue.

La Cour de l'Union africaine a pour mission de compléter le mandat de protection de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples en renforçant le système de protection des droits de l'homme en Afrique et en veillant, par ses arrêts, à l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que des autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Sa vision est donc celle d'une Afrique dotée d'une culture pérenne des droits de l'homme.

Après son élection en 2016, Sylvain Oré a promis de s'approprier les instruments internationaux, avant d'inviter "les Ivoiriens à s'imprégner de cette cour et de l'utiliser pour faire valoir leurs droits, lorsqu'ils estiment que des violations ont été commises et qu'elles relèvent des droits de l'homme".

