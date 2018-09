Cameroun: 7e Forum Chine-Afrique - Pékin déroule le tapis rouge à Paul Biya

« La Chine et l'Afrique : construire ensemble une communauté de destin encore plus solide par la coopération gagnantgagnant ». Toute une nouvelle ambition pour la « Chinafrique connection ».

Le chef de l'Etat qui conduit personnellement la délégation camerounaise à ce sommet apportera sa contribution pour la réussite de ce rendez-vous de Pékin, compte tenu de sa riche expérience et de sa bonne maitrise des dossiers internationaux. La composition de la suite officielle qui accompagne le chef de l'Etat en dit long sur l'enjeu et l'importance de ce forum au thème fort intéressant :

Il sera 12 h à Pékin et 5h à Yaoundé. Le couple présidentiel camerounais sera accueilli par un haut dirigeant de la municipalité de Pékin et par l'ambassadeur du Cameroun auprès de la République populaire de Chine, Martin Mpana.

Un peu plus de cinq mois après sa visite d'Etat effectuée du 22 au 24 mars 2018 en Chine, le président de la République, Paul Biya, va fouler à nouveau ce jour, et ce pour la septième fois le sol chinois.

Copyright © 2018 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.