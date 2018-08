Sénégal: Casamance - Les femmes se rebellent contre la pauvreté

Le député-maire Khalifa Ababacar Sall entend user de tous les moyens juridiques et politiques, sans… Plus »

Noëlle Niouky et les siens avaient quitté leur village à cause des heurts entre l'armée et la rébellion. Revigorée par le retour progressif au calme et l'installation d'une base militaire dans la zone, elle décide d'exploiter les terres abandonnées par ses parents.

Les dépenses familiales sont de plus en plus assurées par la gent féminine, reconnaît cet homme dévoué à cette révolution du pouvoir d'achat, aidant son épouse à ranger les noix d'acajou dans des sacs.

"Nous avons retrouvé notre dignité en gagnant notre vie. Nous étions très affectées par le conflit. Nous avons perdu des proches, des biens et des terres. Nous étions dans une situation d'extrême pauvreté et avions perdu tout espoir", se souvient Awa Sagna

- Les femmes investissent de plus en plus les filières économiques rentables dans le sud du Sénégal, profitant de l'accalmie consécutive à une longue période d'insécurité dans la région.

