Burkina Faso: Cercle des amis de la Chine - Le Burkina signe son retour...par la grande porte!

Arrivé le 29 août 2018 à Pékin, à la faveur d'une visite d'Etat et pour prendre part… Plus »

La signature d'une série d'accords concernant -entre autres- l'agriculture, les visas, la construction d'un hôpital, etc. et un dîner-gala ont mis fin à la cérémonie.

Une fois les deux délégations assises face-à-face, le président chinois exprime sa satisfaction que le Burkina ait pris la décision de rétablir les relations avec la Chine. «J'exprime toute mon appréciation là-dessus. Saisissons donc cette opportunité offertes par cette décision importante pour approfondir la confiance politique, développer la coopération amicale et bâtir ensemble dans cette ère nouvelle une relation d'amitié et de coopération basée sur les qualités et la confiance mutuelles. Je suis sûr que nous allons, à travers le développement de notre coopération bilatérale, apporter plus de bénéfices aux deux peuples», résume Xi Jiping.

Accueillis à l'entrée de l'imposant édifice par Xi Jiping, le président chinois, et son épouse, le président et la Première dame du Faso sont présentés aux officiels chinois, avant que les deux hommes ne montent sur une estrade pour l'exécution des hymnes nationaux. Puis, ils passent les troupes en revue avant de se retirer dans une salle avec leurs délégations respectives.

