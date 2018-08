Burkina Faso: Politique - «Deux présidents» à la tête du parti de feu Cyril Goungounga!

Arrivé le 29 août 2018 à Pékin, à la faveur d'une visite d'Etat et pour prendre part… Plus »

En sa qualité de « président », il a décidé d'exclure Pogbi Franck Compaoré, T. Serge Sawadogo, Mahamadi Tiendrébéogo, Séverin Congo et Madi Ouédraogo pour «indiscipline avec poursuites judiciaires pour haute trahison du parti, abus de confiance, usurpation de titre, faux et usage de faux en écriture publique et privée et tentative de déstabilisation du parti».

Du coup, il déclare Roland Goungounga persona non grata qui, selon M. Tondé, «n'a même pas une fiche d'adhésion au parti, encore moins être un membre statutaire». «Jusqu'à ce jour, il n'y a pas de document attestant que Roland Goungounga est le président du PARIS et il sait que le parti a été affilié au chef du file de l'opposition», souligne le conférencier du jour qui indique que le sieur Goungounga serait en train de vouloir affilier le Paris au niveau de la majorité présidentielle.

Au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi 30 août 2018 à Ouagadougou, Roland Tondé a confirmé être le seul et véritable président du PARIS. «Je suis le président du Paris jusqu'à preuve du contraire. J'ai été élu président en 2009 et reconduit en 2014 suite à un deuxième congrès. J'ai vu des gens sortir se présenter comme étant président du parti pourtant ils ne possèdent aucun document qui abroge celui que j'ai en ma possession» affirme M. Tondé qui reproche à Roland Goungounga d'avoir abandonné le parti de son père pour en fonder un autre.

