Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Coupes d'Europe

Ligue Europa, matchs retour du 3e tour de barrage

Défait à l'aller, en Moldavie, Qarabag dispose facilement du Sheriff Tiraspor (3-0). Et se qualifie pour la phase de poules. Dzon Delarge, entré à la 80e, va ainsi prendre part à sa 3e campagne européenne.

En effet, il a disputé l'édition 2014 de la Ligue Europa avec le Slovan Liberec. Buteur lors des qualifications, il avait marqué à deux reprises face à l'Udinese avant de finir la phase de poules blessé.

L'année précédente, le Slovan avait échoué lors des éliminatoires de la Ligue des champions (12 minutes de jeu pour Delarge), puis avait échoué lors en tours préliminaires de la Ligue Europa en 2014-2015 (3 matchs 1 but) et 2015-2016 (4 matchs, 1 but).

La saison dernière, avec Bursaspor, il a disputé 6 matchs de qualifications (1 but et 1 passe décisive) puis 8 matchs de phase de poules (1 but).

Rappelons que cet été, Qarabag a été éliminé au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions par le BATE Borisov. Au tour précédent, Delarge avait marqué contre les Albanais de Kusesi.

Il totalise ainsi 37 matchs de Coupes d'Europe, 8 buts et 1 passe décisive. Ce qui en fait le joueur le plus capé du groupe congolais devant Delvin Ndinga. Mais le milieu de Sivasspor, s'il ne compte « que » 27 matchs de Coupes d'Europe, en totalise 17 en phase de groupes de la Ligue des champions (1 but contre la Juventus avec l'Olimpiakos).