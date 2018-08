Sénégal: Transfert - Kara Mbodji signe au FC Nantes !

Le FC Nantes a officialisé le prêt du défenseur sénégalais Kara Mbodji pour un an (avec option d'achat). L'international de 28 ans (22 sélections) arrive en provenance d'Anderlecht. Les Canaris en ont profité pour troller l'OM sur Twitter : « Nous aussi, on sait présenter notre recrue avec un beau Powerpoint. » Un clin d'œil aux présentations du président marseillais Jacques-Henri Eyraud.

Kara Mbodji signe au FC Nantes ! L'international sénégalais est prêté au FC Nantes par le RSC Anderlecht pour la saison 2018-2019 avec option d'achat. Le champion de Belgique 2017 portera le maillot jaune et vert flanqué du numéro 5. Formé dans le club sénégalais du Diambars FC, Kara Mbodji met un premier pied en Europe à l'âge de 21 ans sous les couleurs du Tromsø IL, club de D1 norvégienne. Polyvalent, le défenseur central de formation y performe au poste de milieu récupérateur.

En deux saisons et demi, il disputera 84 matches toutes compétitions confondues pour 10 buts inscrits et sera élu à deux reprises 2ème meilleur joueur du championnat. Durant le mercato hivernal 2013, l'international sénégalais prend la direction du championnat belge. Dès sa première année, il remporte la coupe de Belgique avec le KRC Genk aux côtés, notamment, d'une autre recrue nantaise du mercato 2018, Anthony Limbombe. L'année suivante, il fait ses premiers pas sur la scène européenne en l'Europa League avec les "Blauw en Zwart".

Transféré au RSC Anderlecht durant l'été 2015, Kara Mbodji réalise deux saisons pleines avec les Mauves et croise la route du joueur Made in FC Nantes Adrien Trébel. Il dispute trois campagnes européennes et décroche le titre de champion de Belgique 2017. Opéré d'un genou à la fin de l'année 2017, le défenseur sénégalais revient en forme juste à temps pour composer le groupe des 23 lions pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. A ce jour, le défenseur central compte 47 sélections avec le Sénégal pour 5 buts inscrits. Physiquement impressionnant et solide dans les duels, Kara Mbodji mettra également sa qualité de frappe et son jeu de tête au service du groupe nantais de Miguel Cardoso. Le FC Nantes s'est dit est heureux de l'arrivée de Kara Mbodji et lui souhaite le meilleur en jaune et vert.

LES PREMIERS PAS DU KOLOSSE SENEGALAIS

Kara Mbodji a effectué ses premiers pas au Centre Sportif de la Jonelière sous ses nouvelles couleurs du FC Nantes. L'athlétique défenseur sénégalais a endossé son nouveau maillot flanqué du n°5 aux côtés de Franck Kita avant de rentrer dans le vif du sujet. Tests physiques et premiers contacts avec le ballon en compagnie de ses coéquipiers nantais étaient au programme de Kara Mbodji.