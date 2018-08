La visite d'Angela Merkel, la Chancelière allemande au Sénégal continue de susciter des réactions, notamment des organisations de la société civile spécialisée sur la question migratoire. L'une des dernière en date est celle d'Horizon sans frontières déclare que l'Allemagne ne peut expulser nos compatriotes en situation d'irrégularité. «Non ! L'Allemagne, selon l'accord de Dublin 3, n'a le droit d'expulser vers le Sénégal», déclare son président Boubacar Seye.

«Mais un autre fait important est à souligner, selon l'accord de Dublin 3, l'Allemagne n'a le droit d'expulser aucun Sénégalais vers son pays d'origine.» C'est Boubacar Seye, président d'Horizon sans frontières (HSF) qui alerte ainsi les autorités face à la situation des Sénégalais en instance d'expulsion en Allemagne. Il a fait cette sortie, à travers un communiqué daté d'hier jeudi, au lendemain de la conférence de presse conjointe des deux Chefs d'Etat et de Gouvernement, tenue mercredi 29 août à la Présidence de la République. C'était dans le cadre de la visite de 48 heures (les 29 et 30 août) au Sénégal de la Chancelière allemande, Angela Merkel.

En effet, le président Macky Sall s'est entretenu avec son hôte allemand sur plusieurs sujets de coopération et de développement dont celui de l'immigration clandestine. Suffisant pour que HSF souligne que «le Sénégal ne doit en aucune manière identifier, ni faciliter l'expulsion de ses citoyens encore moins monnayer leur dignité pour des raisons économiques. Voilà le pourquoi de notre réaction.» D'ailleurs, selon HSF, la visite de la Chancelière allemande, Angela Merkel, qui a «toujours été sensible à la cause des réfugiés et migrants, est une opportunité d'aborder, mais surtout de sensibiliser les leaders sur la problématique de cette crise migratoire.»

NOMBRE DE SENEGALAIS VIVANT EN ALLEMAGNE: MACKY SALL INVITE A REVOIR SES CHIFFRES

Dans un autre registre, en ce qui concerne le nombre de nos compatriotes résidant en Allemagne et ceux en situation d'irrégularité, HSF trouve que le Chef de l'Etat n'est pas bien informé. «Macky Sall doit aussi revoir ses chiffres. Avec cette crise migratoire qui secoue le monde, l'Allemagne est l'une des destinations les plus ciblée à cause des besoins conjoncturels et structurels. Selon les dernières statistiques datant du mois d'avril 2018, le nombre de demandeurs d'asile enregistré dans ce pays était estimé à 54.790. Au mois de juillet 2018 le nombre de Sénégalais demandeurs d'asile en Allemagne était estimé à 1300 plus que le chiffre avancé par le chef de l'état Monsieur Macky Sall sans compter les Sénégalais qui se sont déclarés Gambiens pour pouvoir bénéficier du droit d'asile sous le régime de Yahya Jammeh. Il y a actuellement plus de 300.000 migrants en situation irrégulière en attente d'être expulsé dont plus 127.000 de manière immanente», révèle le chercheur en migration internationale.

Répondant à une question des journalistes sur l'immigration clandestine, le président Sall, promettant la prise en charge de nos compatriotes sans papiers vivant au pays d'Angela Merkel, a déclaré que «nous avons à peu près 6300 Sénégalais qui vivent en Allemagne dont 1100 qui sont en situation irrégulière. Ils font l'objet d'un traitement et nous travaillons avec l'Allemagne sur l'identification. Il s'agit après de voir si l'Allemagne peut offrir un cadre d'accueil à ces Sénégalais ou d'envisager un retour qui respecte la dignité des migrants». Nons sans relever, par ailleurs, que les Africains devraient donner des «solutions alternatives à leur jeunesse dont la vocation n'est pas d'échouer au fond de la Méditerranée ou d'atteindre l'Europe et d'y rester dans la clandestinité.»