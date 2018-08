Le Docteur Bocar Mamadou Daff, le directeur général de l'Agence nationale de la Couverture maladie universelle (AnCmu), participant aux travaux sur le projet de loi portant institutionnalisation de la Cmu, a rappelé la volonté affichée de l'Etat d'arriver à une effectivité de l'assurance maladie et l'assistance médicale. Il a échangé sur le projet de loi et rappelé la mise en œuvre au Sénégal, au cours des deux dernières décennies notamment les investissements faits dans la santé publique traduits par une couverture du territoire en infrastructures de soins, d'une part, et l'amélioration des services offerts, de l'autre.

Ainsi, il a relevé, jusqu'en 2012, une attention relative au financement de la demande de soins au profit des populations. A l'en croire, les populations dans leur grande majorité ont fait face à des entraves financières importantes pour accéder aux soins. Il illustre ses propos en avançant que «les comptes nationaux de la santé de 2013 ont révélé, en effet, que les ménages supportaient 57,8% de la dépense nationale de santé, soit 237 milliards de francs en paiement direct. Une étude privée réalisée dans la même période fait apparaître, quant à elle, qu'en 2011, 38.056 ménages ont fait face à des «dépenses catastrophiques de santé», c'est-à-dire qu'elles ont consacré plus de 40% de leurs ressources annuelles aux frais de santé d'au moins un de leur membre».

Pour les émoluments, il rappelle que, «de manière générale, les paiements directs de frais médicaux ont deux inconvénients majeurs. Ils constituent, en amont, un frein à l'accès aux services de santé et, en aval, ont des répercussions importantes sur la qualité de vie des ménages à faible capacité financière en raison de leur part importante dans le revenu de ceux-ci», note Docteur Bocar Mamadou Daff.

Pour l'assurance maladie de la Cmu, selon lui, la prise en charge se fait moyennant cotisation, par des mutuelles sociales, des Institutions de prévoyance maladie (Ipm) ou l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal (Ipres). Les cibles des mutuelles de santé restent les populations du secteur informel ou du monde rural, ne relevant ni de l'assurance maladie obligatoire des travailleurs salariés ni du régime dit de l'Imputation budgétaire.

Les mutuelles de santé assurent, par bénéficiaire classique, à «100% pour les personnes bénéficiaires du Programme national de bourse de sécurité familiale ou de la Carte d'égalité des chances, la prise en charge du paquet offert dans les postes et les centres de santé. Ces mutuelles délèguent aux unions départementales qu'elles ont créées la prise en charge du paquet dit complémentaire et qui est offert par les hôpitaux. Les cotisations aux mutuelles de santé communautaires, fixées pour la période 2013-2019 à 7.000 francs par personne, sont subventionnées par l'État à hauteur de 50%, soit 3500 francs».

DES PAS VERS L'INSTITUTIONNALISATION

L'alliance en faveur de la loi sur la Couverture maladie universelle (Cmu), regroupant une quinzaine d'organisations de la société civile, anime depuis soixante douze heures à Saly-Portudal une rencontre avec quatre vingt dix parlementaires pour une institutionnalisation de la Cmu. La démarche vise un partage et une appropriation du texte ou de l'avant-projet en vue de la facilitation du vote de la loi. Une équation politique se pose tout de même avec la volonté d'application de cette mesure et aussi les limites de son applicabilité. Le député Abdou Mbow, vice-président de l'Assemblée nationale, représentant le président Moustapha Niass, a expliqué le processus de ce projet de loi portant institutionnalisation de la Cmu. Il a rappelé le travail accompli par l'alliance, avec le Réseau des journalistes en santé, population et développement, le Réseau des parlementaires pour la population et le développement et les parlementaires membres du Rpdd.

A l'en croire, ces étapes corroborent le suivi marquant le démarrage du plaidoyer en cours pour le vote de la loi et le suivi des objectifs cités plus haut. Selon lui, la Cmu est une vision sociale, l'une des mesures sociales la plus en vue sous le présent septennat ayant l'accompagnement du président de la République. Par conséquent, elle nécessite que les parlementaires légifèrent sur son institutionnalisation. Il a invité à une bonne compréhension de la loi pour offrir les possibilités de parfaire le texte. Justin Tine, le président de l'Alliance en faveur de la loi pour la Cmu a rappelé la composition, par une quinzaine d'organisations de la société civile et évoluant dans le domaine de la santé, de sa structure. Aussi a-t-il appelé à une synergie pour la construction d'un processus, une série d'étapes devant conduire à l'adoption de la loi sur l'institutionnalisation de la Cmu.