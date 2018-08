La pluie de la nuit de mercredi à jeudi dernière n'a pas occasionné que mort d'homme, les populations riveraines de l'arène nationale ont dormi à la belle étoile. Elles ont été surprises par les fortes précipitations de la nuit. Les dégâts sont énormes: après constat, des frigos sont endommagés, des téléviseurs détruits aussi bien que des matelas inutilisables sont jetés dehors. Les fauteuils engloutis ont été sortis pour être séchés au soleil.

Des membres des familles sinistrées, de petits seaux à la main, tentent de sortir l'eau qui a gagné les chambres et les cours de leurs maisons. Bref, c'est la débandade pour tenter de sauver tout ce qui peut l'être. Elles sont désemparées et impuissantes face à la furie des eaux, qui ont envahi les devantures et l'intérieur de leurs maisons. «Nous avons par la suite été obligés de laisser nos bagages sur place pour pouvoir sauver les enfants qui risquait de se noyer avec la montée des eaux dans nos maisons», renseigne un sinistré du nom de Mamadou Ba.

A en croire un autre habitant aux abords de l'arène nationale, c'est l'infrastructure qui est l'origine de tous leurs maux. «Nous n'avons pas fermé l'œil toute la nuit. Depuis 01 heure, nous sommes envahi par les eaux polluantes des caniveaux de l'Onas, mélangées aux eaux de ruissellement», déplore Mor Thiam. Et de poursuivre: «sur le site de l'arène nationale se trouvait une zone-réceptacle d'eau de pluies. Actuellement, l'arène est érigée sur le réceptacle d'eau et elle refoule son eau vers les maisons», tente de justifie Mor Thiam sinistré. Pour lui, c'est une grosse bourde de construire une infrastructure de ce genre sans un assainissement des alentours. «Nous ne pouvons plus rien contre l'arène car c'est déjà construite, mais nous voulons un assainissement aux abords pour soulager les populations.

A défaut, l'eau qui vient de l'arène va se déverser dans nos maisons et nous n'avons pas les moyens», avertit ce dernier. Pour cette dame sinistrée, c'est la première fois que leurs maisons soit dans cette situation. «Nous n'avons jamais connu d'inondations. Mais, cette fois, avec l'arène, nous pataugeons pour rentrer dans nos maisons. C'est inadmissible», lance la dame qui ajoute que «c'est le trop plein d'eau des caniveaux de l'Onas qui s'est déversé dans nos maison. Les caniveaux sont obstrués et l'eau, une fois, ne passe pas. Et le trop plein se déverse sur nous. C'est une eau fétide et les risques de maladie sont énormes», alerte la dame. La pluie a aussi perturbé le trafic au niveau de certaines artères comme la station Yeumbeul, Tally Diallo, la route de Nietty Mbar. Même le stade Amadou Barry de Guédiawaye est impraticable, les matchs de championnat national populaire («navétanes») sont renvoyés ultérieurement. Même le nouveau lycée de Guinaw-Rail, près de la nationale n°1 vers Icotaf, n'a pas été épargné par la furie des eaux qui ont inondé toute la cour de l'établissement scolaire, la transformant en une sorte de bassin de rétention.