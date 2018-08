Le député-maire Khalifa Ababacar Sall entend user de tous les moyens juridiques et politiques, sans… Plus »

Signaler toutefois qu'à travers ces accords de pêche, la Mauritanie a accepté ainsi d'accorder la quantité de 50000 tonnes par an aux pêcheurs sénégalais en plus de 400 licences mais avec un certain nombre de clauses définies entre les deux pays.

"Nous sommes tous d'accord pour retarder la mise en œuvre de ces licences et leur démarrage. Il est préférable que nous attendions la fin de l'hivernage pour reprendre nos activités et aller en mer. Cela se fera certainement au mois de septembre, octobre ou même novembre", rassure le responsable de pêcheurs. Baye Diallo de préciser aussi que cette décision a été prise de manière consensuelle par tous les acteurs.

