En visite officielle au Sénégal, le ministre espagnol de l'Intérieur Fernando Grande-Marlaska a été reçu, hier jeudi, à Dakar par le président de la République, Macky Sall et son homologue sénégalais, Aly Ngouille Ndiaye. Au menu des discussions figurent la lutte contre l'immigration irrégulière, le trafic d'êtres humains, le terrorisme, la criminalité organisée et le trafic de drogue.

«La meilleure façon de lutter contre l'immigration irrégulière et contre les réseaux de trafiquants d'êtres humains, c'est la prévention à l'origine et la coopération.» C'est la conviction du ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska qui pour l'un de ces premiers voyages internationaux depuis sa nomination comme à la tête de ce département à choisi le Sénégal. En visite officielle dans notre pays, il a rencontré hier, jeudi 30 août 2018, le président de la République, Macky Sall, et son homologue sénégalais, Aly Ngouille Ndiaye.

Selon un communiqué de presse de l'Ambassade d'Espagne au Sénégal, M. Grande-Marlaska a assuré que le modèle hispano-sénégalais est apprécié dans le reste de l'Union Européenne et que l'Espagne «est, et veut continuer à l'être, le pont entre Dakar et Bruxelles». Mieux, dans ce contexte, il a décidé de poursuivre les «efforts conjoints» qui se concentrent désormais sur les projets Blue-Sahel et GARSI-Sahel, deux initiatives de l'UE avec une grande participation espagnole qui, selon le Ministre, seront «décisives» pour les forces de sécurité sénégalaises dans la gestion des frontières aériennes, maritimes et terrestres et dans la lutte contre les différentes menaces à la sécurité.

Auparavant, Fernando Grande-Marlaska, a remercié les autorités nationales pour «l'engagement constant» du Sénégal dans la lutte contre l'immigration irrégulière». En même temps, il a garanti le soutien espagnol au système de contrôle frontalier du Sénégal. Aussi a-t-il défendu le «caractère stratégique» des relations bilatérales et souligné «l'excellence» de ses résultats. Le ministre espagnole a mis en exergue la préoccupation «partagée» en ce qui concerne la recherche de nouvelles routes migratoires par les groupes organisés qui agissaient jusqu'à très récemment dans la zone de la Méditerranée centrale, note la source.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME DJIHADISTE ET LA CRIMINALITE ORGANISEE

En plus de la question migratoire et du trafic d'êtres humains, le ministre espagnol de l'Intérieur a souligné également la «préoccupation partagée» de l'Espagne et du Sénégal face à la menace du terrorisme djihadiste et a réaffirmé son compromis avec «un travail conjoint qui s'est développé et a acquis une dimension plus large ces dernières années». Grande-Marlaska a cité comme exemple de coopération antiterroriste hispano-sénégalaise la création d'une Unité GAR de la Gendarmerie Nationale Sénégalaise en 2012, expérience qui s'est avéré très utile dans la formulation du projet GARSI-Sahel.

Le document relève que d'autres aspects fondamentaux de ce travail conjoint sont la formation, qui a permis aux membres des Forces de sécurité sénégalaises de participer en Espagne à des cours spécialisés sur la lutte contre le terrorisme, ainsi que l'échange d'informations entre les deux pays à travers des instruments tels que le Protocole de collaboration entre le Centre espagnol de renseignement contre le terrorisme et la criminalité organisée (CITCO) et la Direction Générale du Renseignement (DNR) sénégalaise.

Lors de ce voyage, M. Grande-Marlaska a visité, avec son homologue sénégalais, Aly Ngouille Ndiaye, les systèmes de surveillance maritime du Sénégal et de l'Espagne (Police Nationale et Guardia Civil) dans le port de Dakar, avant d'être reçu par le président Macky Sall. «Au cours de ces réunions, ils ont également discuté de questions liées à la lutte contre la criminalité organisée et le trafic de drogue et ont souligné l'échange d'informations stratégiques qui, par exemple, ont conduit le mois dernier à l'arrestation au Sénégal d'un prisonnier qui s'est évadé de la prison espagnole d'El Dueso alors qu'il était en congé pénitentiaire», conclut le texte.