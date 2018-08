Sénégal: Campagne présidentielle - La traite des artistes

Hier, Pape et Cheikh, Alioune Mbaye Nder ou encore Youssou Ndour aux côtés d'Abdoulaye Wade, Thione Seck soutenant Abdou Diouf, aujourd'hui Doudou Ndiaye Mbengue, Mame Goor Diazaka et Bidew Bou Bess aux côtés de Macky Sall. Pour ne citer que ceux-là. L'implication des artistes dans la politique est devenue courante de nos jours. L'enseignant-chercheur à l'Ucad, Ibrahima Wane explique ici les raisons de cet engagement des artistes dans la politique et ce que devrait être l'attitude d'un artiste engagé.

Si les candidatures à la magistrature suprême se multiplient de jour en jour en cette veille de la présidentielle de 2019, les artistes aussi, qu'ils soient chanteurs, comédiens ou autres, ne manquent pas de faire leur entrée dans l'arène politique. En effet, lorsque certains d'entre eux choisissent de produire des œuvres à consonance politique, d'autres n'hésitent pas de soutenir directement un candidat alors que le reste se montre plus prudent pour ne pas froisser leur public.

En ce qui concerne les musiciens, les réalisations de leur candidat sont dès lors mises en exergue dans leurs chansons. Ce qui fait qu'ils sont très sollicités dans les manifestations politiques. En atteste le morceau du Groupe Bidew Bou Bess qui a servi d'animation avant-hier lors du lancement de la campagne de parrainage du candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Macky Sall. Le trio a déjà mis sur le marché un single intitulé «Rawngalen» (tu les as gagné, en wolof) dédié à Macky Sall où il vante ses réalisations dont Dakar Aréna, le Pse, l'Aibd, Air Sénégal, l'Autoroute Ila Touba, le Train Express Régional etc. Par ailleurs, le chanteur Mame Goor Diazaka, lui aussi, a dédié un morceau titré «Gathié Ngalama» au candidat de l'Apr. Sur ce même registre, il ne faudrait pas oublier l'artiste Doudou Ndiaye Mbengue qui est l'auteur du fameux single «Macky Président» lors de la présidentielle de 2012.

Pour autant, il faut dire que cette façon des artistes de s'engager dans la politique n'est pas nouvelle dans le milieu artistique que ça soit en Europe ou ailleurs. De Léopold Sédar Senghor, à Abdoulaye Wade en passant par Abdou Diouf, chaque régime a connu ses artistes souteneurs. L'on se rappelle de ce fameux single de Thione Seck intitulé «N°10» dédié à Abdou Diouf en 1994, de la célèbre chanson «Goor Gui Dolli Gnu» du duo Pape et Cheikh à l'honneur d'Abdoulaye Wade aux élections de 2012 mais aussi du titre «Sargalaat Gorgui» d'Alioune Mbaye Nder en 2006 qui chantait les acquis de l'Alternance et les mérites de Wade sans oublier le défunt rappeur Pacotille. Auparavant, Youssou Ndour avait fait un tube à Wade qu'on n'entend plus d'ailleurs. C'était à l'occasion de la cérémonie de remise du prix Nda pour les Droits de l'homme aux Etats-Unis en l'honneur du récipiendaire Abdoulaye Wade. On se souvient encore du coup de colère de Thione Seck qui soutenait avoir été zappé de la délégation devant assister à la cérémonie. Après ce lot d'artistes souteneurs de candidats, il y'a des artistes «neutres» qui préfèrent portés des jugements sur les régimes. Parmi eux, on peut citer Ouza Diallo qui exprime toujours son engagement politique en portant la «parole des sans voix». Récemment, il a sorti un single intitulé «30 août» où il demande à Macky Sall de libérer le maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall condamné à 5 ans de prison ferme dans le cadre de l'affaire de la Caisse d'avance de la Ville de Dakar.

«L'ART ET LA POLITIQUE, UN MARIAGE DEPUIS UNE TRES LONGUE DATE»

Dans son analyse de l'engagement politique des artistes, l'enseignant-chercheur au département des Lettres modernes de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et spécialiste de la littérature africaine orale, Ibrahima Wane précise d'abord que ce comportement n'est pas nouveau. «Il y'a des gens qui rendent compte des aspirations, des difficultés de la société et ça, c'est une forme d'engagement mais il y'a d'autres qui vont loin en se mettant tout simplement du côté d'un leader ou d'un parti et on verra des artistes qui vont croiser les bras en se considérant comme des observateurs», explique Ibrahima Wane. Toutefois, l'enseignement-chercheur se veut clair. « Il y'a également un autre niveau qui est celui de la commande, c'est-à-dire un parti ou un candidat peut commander à un musicien une œuvre de campagne», a-t-il tenu à préciser.

Pour autant, Ibrahima Wane est d'avis que «l'art et la politique, c'est un mariage depuis une très longue date». A la question de savoir c'est quoi l'attitude d'un artiste engagé, l'enseignant-chercheur dira qu'il n'y pas de « loi » encore moins de « règle » qui le définit. « Chacun décide en fonction de sa conviction ou de ses intérêts, il n'y a pas de leçons à donner à qui ce soit. Chacun assume ses choix et sa démarche politique. Un artiste, il est libre de faire ce qu'il veut faire tant qu'il est dans les limites de la décence », soutient-il. Et d'ajouter, « un public peut sanctionner un artiste parce qu'il s'est comporté de cette façon-là ou d'une autre, ça c'est la liberté et la conception individuelle de l'artiste. La voix de l'artiste a plus d'impact que celle des autres et c'est pour ça qu'il doit tenir compte de ça mais ça n'aliène pas sa liberté ». Quoi qu'il en puisse être, l'engagement des artistes dans la politique est devenu de plus en plus fréquent.