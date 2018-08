Sénégal: mouvement d'humeur à l'agence de presse sénégalaise, à compter de jeudi prochain - la section SYNPICS decrete 96 heures de greve

Le député-maire Khalifa Ababacar Sall entend user de tous les moyens juridiques et politiques, sans… Plus »

Selon la source, l'Agence de presse sénégalaise fait face à des difficultés et peine à être modernisé. «Depuis janvier 2018, le président de la République a instruit son gouvernement d'accélérer le processus de modernisation de l'Agence de presse sénégalaise. Cette instruction, est restée sans suite, sept mois plus tard. Pis, la situation à l'interne de l'Agence s'est détériorée au point que les publications visibles sur son fil sont le fruit d'un miracle quotidien, d'autant que la ressource humaine est amputée de moitié, avec une quarantaine d'arrêt de travail illégalement imposée par la Direction générale à des collaborateurs de l'Agence», dénonce la section SYNPICS de l'APS.

