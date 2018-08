Sénégal: Bilan de suivi des feux pour la période 2017-2018 - 535.546 ha de superficies brutes brulées

Le rapport de suivi des feux de brousse 2017-2018 du Centre de suivi écologique (Cse), montre une hausse de feux de brousse pour la période 2017-2018, avec 535.546 ha de superficies brutes brulées.

535.546 ha de superficies brutes ont été brulés durant la saison 2017-2018, informe le rapport de suivi des feux de brousse 2017-2018 réalisé par le Centre de suivi écologique (Cse) et publié sur son site internet. Le rapport montre ainsi une hausse de feux de brousse pour la période indiquée.

Selon le document, la comparaison des données statistiques de la saison de feux 2017-2018 à celle de 2016-2017 met en évidence une augmentation importante des superficies brûlées de quelques milliers d'hectares. En effet, les statistiques dévoilent que pour la saison 2017-2018, le bilan est de 535.546 ha de superficies brutes brûlées contre 493.768 ha pour la saison précédente, soit une hausse relative de 8%. Pour ces brulures, la part occupée par les feux de brousse est de 246.951 ha, note la source. Dans le rapport, la propagation de ces sinistres peut s'expliquer par le recours aux feux précoces.

En ce qui concerne la répartition géographique, la même source relève que la région la plus touchée par les feux est celle de Tambacounda, avec 245.554 ha. Elle est suivie de loin par les régions de Kédougou et de Kolda, avec respectivement 122.156 ha et 69.434 ha; soit en valeur relatives 46%, 23% et 13% du total des superficies brûlées sur le plan national. Viennent ensuite les régions de Sédhiou (36.716 ha) et de Ziguinchor (25.546 ha), avec des valeurs relatives respectives de 7% et 5%. Les cinq régions du Sud et du Sud-est ont enregistré plus de 92% des superficies brûlées du Sénégal. Le document précise que le suivi des feux de brousse par télédétection s'est déroulé dans la période du 15 octobre 2017 au 31 mai 2018.

Pour rappel, sont appelés «feux de brousse», les feux qui se déclarent en dehors des périodes de mise à feu précoce et en dehors des zones agricoles et d'habitation. Le passage des feux dans les espaces ruraux entraîne d'importants dégâts au niveau des habitats de faune, des services écosystémiques et des ressources naturelles en général. Aussi, la perte de biodiversité est perceptible suite aux feux récurrents, et ses conséquences affectent de plus en plus les populations.

A en croire l'étude du Cse, au Sénégal, un des impacts les plus directs de ces feux est celui ressenti par les éleveurs transhumants qui voient leur espace vital réduit en cendres en quelques heures. Le poids des feux sur le bilan carbone se traduit par l'accentuation des émissions de gaz à effet de serre (Ges) qui, en plus de réduire le couvert végétal, affaiblit sa capacité de séquestration.