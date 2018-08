Le gouvernement du Sénégal et la Banque mondiale ont procédé hier, jeudi 30 août à la signature de trois accords de financement d'un montant global de 220 millions de dollars, soit 118 milliards 465 millions de francs Cfa. Il s'agit du projet Eau-assainissement en milieu rural, du projet d'appui à la qualité et à l'équité dans l'éducation de base et du projet de relèvement d'urgence et de résilience de la région de Saint-Louis.

Le Ministre de l'économie, des finances et du plan, Amadou Bâ et la directrice des opérations de la banque Mondiale pour le Sénégal, Louise Cord ont paraphé hier, jeudi 30 août, trois (3) accords de financement d'un montant global de 118 milliards 465 millions de francs Cfa. Ces accords sont destinés au financement de 3 grands projets à fort impact social et relevant des secteurs prioritaires du Plan Sénégal Emergent (Pse). Il s'agit du projet Eau-assainissement en milieu rural pour lequel la Banque Mondiale accorde une enveloppe de 70 milliards 115 millions de francs.

«Ce projet constitue une réponse adéquate aux préoccupations des populations rurales et vise à améliorer sensiblement leur accès à l'eau potable, le service de l'assainissement notamment par le renforcement de la production et de la qualité de l'eau ainsi que son accessibilité par la modernisation des systèmes de distribution en conformité avec les objectifs du Pse et les objectifs au développement durable. Sa mise en œuvre permettra également d'accroitre l'accès des populations à l'assainissement par l'installation de toilettes publiques d'une part et d'autre part, par la construction de réseau d'assainissement semi-collectif d'évacuation des eaux usées », a-t-il fait part.

Le deuxième projet concerne le secteur de l'éducation qui bénéficie d'un concours de la banque mondiale de 31 milliards 945 millions de francs Cfa. Il s'agit, dit-il, du projet d'appui à la qualité et à l'équité dans l'éducation de base dont l'objectif principal est d'améliorer les résultats d'apprentissage aux premières années de l'élémentaire, d'accroitre l'accès à l'information des sciences et des mathématiques au niveau du secondaire et de renforcer l'équité de l'accès à l'éducation de base. Enfin, le dernier accord signé est relatif au projet de relèvement d'urgence et de résilience de la région de Saint-Louis pour un financement d'un montant de 16 milliards 732 millions de francs Cfa. «Ce projet qui s'inscrit en droite ligne de la lutte contre les changements climatiques, vise à réduire la vulnérabilité des populations à l'érosion côtière le long de la langue de barbarie et à renforcer la planification de la résilience urbaine et côtière de la ville de Saint-Louis », soutient-il.

UN VOLUME DE FINANCEMENT RECORD DE PLUS DE 1000 MILLIARDS

A en croire à l'argentier de l'Etat, l'engagement de la Banque Mondiale auprès de la République du Sénégal s'est traduit par un volume des financements records depuis la présentation du Pse au groupe consultatif de Paris par l'approbation de 48 conventions pour un montant de plus de 1000 milliards sur des annonces de contributions attendues qui étaient de 500 milliards, soit le double de 100% de réalisations. De l'avis de la directrice des opérations de la Banque Mondiale au Sénégal, Louise Cord, dans le sous-secteur de l'assainissement les taux d'accès sont certes moins performants avec des ratios estimés en 2017, respectivement en milieu urbain et rural à 67% et 42%. Cependant, elle souligne que ces chiffres qui se situent largement au-dessus de la moyenne africaine d'autant que la politique sectorielle mise en œuvre par le Gouvernement présage de l'atteinte des objectifs de développement durable fixés pour la prochaine décennie.